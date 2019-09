SKY-HIとSALUのライブツアー「Say Goodbye to the System -Supported by G-SHOCK-」が、9月4日に東京・Zepp DiverCity TOKYOで開幕した。

このツアーは、同日発売のコラボレーションアルバム第2弾「Say Hello to My Minions 2」のリリースを記念して企画されたもの。SKY-HIとSALUが2人でライブを行うのは2017年8月開催のツーマンライブ「Say Goodbye to My Business」以来約2年ぶり。2人は新作の楽曲を中心に前作「Say Hello to My Minions」収録曲やライブ限定のリミックス曲を披露し、満員のオーディエンスを終始魅了し続けた。

SKY-HI×SALU「Say Goodbye to the System」(※終了分は割愛)

2019年9月24日(火)大阪府 なんばHatch

2019年9月25日(水)愛知県 DIAMOND HALL

2019年9月29日(日)韓国 ソウル Rolling Hall

2019年10月1日(火)香港 This Town Needs

2019年10月4日(金)台湾 台北 The Wall Live House