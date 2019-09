TWICE、日本2ndアルバム『&TWICE』11月20日リリース

K-POPアイドルのTWICEが、日本での2ndアルバム『&TWICE』を11月20日にリリースすることを発表した。



デビューから「いい音楽で一度、素晴らしいパフォーマンスで二度魅了させる」という意味を常に持って活動し、CUTE、COOL、ACTIVE、GLOBALなど多面の表情を魅せ、第二章に突入したTWICE。今作のタイトル『&TWICE』は、「&」の前を空白にし、無限の可能性とコラボできるという意味と、この作品に出会ってくれた、世界中のすべての人にも自分との無限の可能性があることを伝え続けていきたいという意味を込めた。さらに「~とTWICE」という意味の中で「いつもTWICEと一緒」という想いも込め、すべての「ONCE」(TWICEのファンの総称)に向けたメッセージも込められている。



本作のリード曲に「Fake & True」を収録。7月にリリースした4th SINGLE『HAPPY HAPPY』、5th SINGLE『Breakthrough』の他、全10曲を収録予定。





<リリース情報>



TWICE

JAPAN 2nd ALBUM『&TWICE』

発売日:2019年11月20日(水)



初回限定盤A【CD+DVD】/ 8500円(税込)

DVD:TWICE 1st ARENA TOUR 2018 ”BDZ”@武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナ (全21曲128分)

※歌詞ブックレット32p予定 / スリーブケース仕様

※トレーディングカード1枚ランダム封入(全10種)



初回限定盤B【CD+DVD】/ 4200円 (税込)

DVD:

「Fake & True」Music Video

「Fake & True」Music Video Making Movie

「HAPPY HAPPY」Dance Making Video In Hawaii

「HAPPY HAPPY」Dance Practice Video In Hawaii

Hawaii Shooting Making Movie

Jacket Shooting Making Movie

※歌詞ブックレット20p 予定 / スリーブケース仕様

※トレーディングカード1枚ランダム封入(全10種)



通常盤【CD】/ 3,300円(税込)

※歌詞ブックレット20p予定

※トレーディングカード1枚ランダム封入(全10種) ※初回プレス分のみ



ONCE JAPAN限定盤【CD】/ 3520円(税込)

[期間限定商品] 2019年9月6日12:00~2019年11月21日23:59までの予約・販売となります。

本商品はTWICEファンクラブ「ONCE JAPAN」もしくは「ONCE JAPAN MOBILE」会員の方が購入できる会員限定商品です。

※歌詞ブックレット32p予定

※3×3折りポスター封入

※メンバーメッセージプリント入りトレーディングカード1枚ランダム封入(全10種)

※特典応募シリアルコード封入



TWICEオフィシャルサイト:http://www.twicejapan.com/news/detail/497