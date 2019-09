山本彩が本日9月5日に北海道・cube gardenで行われたライブ「MTV LIVE PREMIUM: Sayaka Yamamoto」に出演した。

「MTV LIVE PREMIUM」は、毎回1組のアーティストにフォーカスし、通常のライブとは異なる企画と演出でオリジナリティあふれるライブ空間を提供する、MTVのライブシリーズ。今回のライブには250名が招待され、昨日9月4日にリリースされたばかりの最新シングル「棘」をはじめ、全14曲のパフォーマンスを楽しんだ。

バンドメンバーに続いて登場した山本は、アコースティックギターを抱えて正面を向くと、「棘」のカップリングナンバー「unreachable」でライブをスタート。ライブ初披露となったこの楽曲は、躍動するリズムの上でバイオリンの旋律が踊る1曲で、彼女は憂いを帯びた歌声を響かせながら、ギターをたくましくかき鳴らした。ライブ定番曲「JOKER」では観客と共に1本指を何度も掲げ、まぶしい笑顔を見せた山本。札幌でのライブは全国ツアー「I'm ready」のZepp Sapporo公演ぶりとあって、5カ月ぶりに札幌の地に戻ってこれたことを喜びながら、「今日のライブは“MTV LIVE PREMIUM”ですから。プレミアムな夜をお届けしたいと思います」とスペシャルな内容になることを予告した。

山本は明るく爽快感のある「ヒトコト」で会場を盛り上げたあと、ひさしぶりの披露となった「心の盾」で会場をディープな雰囲気に導く。高橋海(LUCKY TAPES)とのコライトナンバー「feel the night」では、ゆったりとしたビートに乗って体を揺らし、艶っぽい歌声を響かせた。また音源では高橋が歌うラップパートも山本が担当した。その後、彼女は、ギターを手に歌うきっかけになったアーティストの1人だというYUIの「Good-bye days」をカバー。アコースティックギターを弾きながら、伸びやかな歌声で会場を包み込んだ。

観客1人ひとりと目を合わせるようにしながら歌ったバラード「ひといきつきながら」を経て披露されたフォークナンバー「サードマン」では、山本の魅力の1つであるビブラートの効いた美声が会場に響く。この曲のラストでは観客が手を振りながらシンガロングしフロアに一体感が生まれた。山本が「自分自身を肯定できない人が、この曲を聴いて自分自身を肯定できるようになれば」と楽曲に込めた思いを語ったのち披露したのは「棘」。髪の毛を振り乱しながらギターを弾き、歌詞に込めた強いメッセージを力強く歌い上げた。

アグレッシブなロックチューン「喝采」でフロアのテンションをさらに引き上げた山本は、セッションコーナーではバンドメンバーをアジテート。「Let's go crazy」では客席の柵に足をかけて歌うなど熱量の高いパフォーマンスを届け、最後は「Are you ready?」で盛大なシンガロングを巻き起こして本編を終えた。

熱烈なアンコールを受けて、山本はMTVのTシャツに着替えて再びステージへ。彼女は「MTVさんとライブという形で関われるだけで光栄なことなのに、放送までしてもらえるなんて」と、今回のライブへの出演とMTVでパフォーマンスの様子が放送されることに感激した様子を見せた。「こんなにも充実していて、吸収できるものがあるというのはすごく恵まれていることです。1人のシンガーソングライターとしてまだまだがんばっていきたいです。皆さんには、私のやっていることを気にかけながら、自分に自信を持って日常を楽しく生きてくれたらと思います」とファンへのメッセージを送った山本は、グループ卒業後初めてリリースした「イチリンソウ」を熱唱。そしてまた札幌でファンと会えることを願って「レインボーローズ」を歌い、ステージを締めくくった。なおこの日のライブの模様は、10月29日(火)20:00~21:00にMTVでオンエアされる。

山本彩「MTV LIVE PREMIUM: Sayaka Yamamoto」2019年9月5日 cube garden セットリスト

01. unreachable

02. JOKER

03. ヒトコト

04. 心の盾

05. feel the night

06. Good-bye days(オリジナル:YUI for 雨音薫)

07. ひといきつきながら

08. サードマン

09. 棘

10. 喝采

11. Let's go crazy

12. Are you ready?

<アンコール>

13. イチリンソウ

14. レインボーローズ

MTV「MTV LIVE PREMIUM: Sayaka Yamamoto」

2019年10月29日(火)20:00~21:00