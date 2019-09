デヴィッド・ボウイ、『スペイス・オディティ』の50周年記念ボックス・セットがリリース

デヴィッド・ボウイにとって初のヒット曲となった「スペイス・オディティ」、そして同楽曲を収録した彼の2ndアルバム『スペイス・オディティ』の発売から50周年を迎える今年、68年から69年という時代に焦点を当てた5枚組のCDボックス・セット『カンヴァセーション・ピース』がリリースされることになった。



本作には、彼の自宅で録音されたホーム・デモ音源、BBCラジオ・セッション音源、ジョン・ハッチ・ハッチンソンとのスタジオ・レコーディング音源といった12曲もの未発表音源が収録。また、ボウイとハッチ、ヘルミオーネからなるトリオ=ザ・フェザーズ時代の貴重な音源に加え、ボウイの長年のプロデューサーでありコラボレーターでもあるトニー・ヴィスコンティによる『スペイス・オディティ』の2019年最新ミックス音源が収録されている。



新たにミックスが施された『スペイス・オディティ』には、このボックス・セットのタイトルにもなっている「カンヴァセーション・ピース」という楽曲も収録される。もともとアルバムに収録される予定だった「カンヴァセーション・ピース」だが、アナログ盤の総収録時間の関係で最終的にトラックリストから外されてしまったという。本作ではレコーディング当時の予定収録曲順に基づき、8曲目にこの「カンヴァセーション・ピース」を追加収録した、全10曲のアルバムとなっている。なお、「カンヴァセーション・ピース(2019ミックス)」は本日よりストリーミング限定でデジタル配信がスタートした。







今回の『スペイス・オディティ(2019ミックス)』に関して、トニー・ヴィスコンティは次のようにコメントしている。



「このアルバムをもう一度時間をかけてミックスする、という作業は、音に隠されたミュージシャンシップという名の宝物を見つけ出すようで、とても楽しいものだった。ここにはギターのフレーズが、そこにはトロンボーンの音色が、グループ・コーラスにはマーク・ボランの歌声も聴こえている、みたいな感じにね。当時は約1週間しかミックスにかけられる時間がなかったから、何十年も前の時に見逃してしまっていた様々なディテールが、今回のミックスではより明確に聴こえるようになっている。その後世界中に旋風を巻き起こす、当時22歳だったデヴィッド・ボウイの姿を、より詳細に表現することができたんだ」

- トニー・ヴィスコンティ



ボックス・セットには120ページにも及ぶハード・カヴァー・ブックも封入されており、そこにはデヴィッドの当時のマネージャーだったケン・ピットや、デヴィッド・ボウイ・アーカイヴが所蔵する貴重なメモラビリアの数々、レイ・スティーヴンソンやヴァーノン・デューハースト、デヴィッド・ベビントン、ケン・ピット、アレック・バーン、トニー・ヴィスコンティ、そしてヨハネケ・クラーセンといったフォトグラファー達による写真も多数掲載されている。



また、ボウイの長年の友人でもあるジョージ・アンダーウッドやトニー・ヴィスコンティ、ヴァーノン・デューハースト、ダナ・ギレスピーやジョン・ハッチ・ハッチンソンらの寄稿文に加え、ボウイの専門家でもあるマーク・アダムスやトリス・ペナ、ケヴィン・カンによる詳細な解説文も掲載。アルバムの2019年最新ミックス音源、『スペイス・オディティ(2019ミックス)』は、単体作品としてCD、アナログ盤、ハイレゾを含むデジタル配信も同時にリリースされる。アナログ盤は、レーベル面に1番から1969番までナンバリングされたシルヴァー・アナログ、1970番から2019番までナンバリングされたゴールド・ヴァイナル、そしてナンバリング無のブラック・ヴァイナルという3種類が、ランダムで世界中に出荷されるという。





<リリース情報>







デヴィッド・ボウイ

『カンヴァセーション・ピース』

発売日:輸入盤は2019年11月15日、国内盤は11月下旬を予定

*印が付いた楽曲、並びにCD 5に収録されている楽曲は未発表音源



【CD 1 - HOME DEMOS】

01. Aprils Tooth Of Gold / エイプリルズ・トゥース・オブ・ゴールド (2.29) *

02. The Reverend Raymond Brown (Attends the Garden Fete on Thatchwick Green) / レイモンド・ブラウン師 (2.15) *

03. When Im Five / 僕が5才の時 (3.18) *

04. Mother Grey / マザー・グレイ (3.00)

05. In The Heat Of The Morning / イン・ザ・ヒート・オブ・ザ・モーニング (2.59)

06. Goodbye 3d (Threepenny) Joe / グッドバイ・サードペニー・ジョー (3.19)

07. Love All Around / ラヴ・オール・アラウンド (2.49)

08. London Bye, Ta-Ta / ロンドン・バイ・タ・タ (3.31)

09. Angel Angel Grubby Face (version 1) / エンジェル・エンジェル・グラビー・フェイス(ヴァージョン1) (2.31)

10. Angel Angel Grubby Face (version 2) / エンジェル・エンジェル・グラビー・フェイス(ヴァージョン2) (2.37)

11. Animal Farm / アニマル・ファーム (2.21) *

12. Space Oddity (solo demo fragment) / スペイス・オディティ(ソロ・デモ・フラグメント) (2.39)

13. Space Oddity (version 1) with John Hutch Hutchinson

/ スペイス・オディティ・ウィズ・ジョン・ハッチ・ハッチンソン(ヴァージョン1) (4.02)

14. Space Oddity (version 2) with John Hutch Hutchinson

/ スペイス・オディティ・ウィズ・ジョン・ハッチ・ハッチンソン(ヴァージョン2) (5.00) *

15. Space Oddity (version 3) with John Hutch Hutchinson

/ スペイス・オディティ・ウィズ・ジョン・ハッチ・ハッチンソン(ヴァージョン3) (5.10)

16. Lover To The Dawn with John Hutch Hutchinson / ラヴァー・トゥ・ザ・ドーン・ウィズ・ジョン・ハッチ・ハッチンソン (3.50)

17. Ching-a-Ling with John Hutch Hutchinson / チンガ・リング・ウィズ・ジョン・ハッチ・ハッチンソン (2.58)

18. An Occasional Dream with John Hutch Hutchinson / おりおりの夢・ウィズ・ジョン・ハッチ・ハッチンソン (2.49)

19. Let Me Sleep Beside You with John Hutch Hutchinson

/ レット・ミー・スリープ・ビサイド・ユー・ウィズ・ジョン・ハッチ・ハッチンソン (2.54)

20. Life Is A Circus with John Hutch Hutchinson / ライフ・イズ・ア・サーカス・ウィズ・ジョン・ハッチ・ハッチンソン (4.50)

21. Conversation Piece / カンヴァセーション・ピース (3.47) *

22. Jerusalem / エルサレム (4.19) *

23. Hole In The Ground with George Underwood / ホール・イン・ザ・グラウンド・ウィズ・ジョージ・アンダーウッド (3.29) *



【CD 2 - THE MERCURYDEMOS (with John Hutch Hutchinson)】

01. Space Oddity / スペイス・オディティ (5.28)

02. Janine / ジャニーヌ (3.53)

03. An Occasional Dream / おりおりの夢 (3.18)

04. Conversation Piece / カンヴァセーション・ピース (3.31)

05. Ching-a-Ling / チンガ・リング (3.35)

06. Im Not Quite (aka Letter To Hermione) / アイム・ノット・クワイト(ヘルミオーネへの手紙) (4.00)

07. Lover To The Dawn / ラヴァー・トゥ・ザ・ドーン (5.01)

08. Love Song / ラヴ・ソング (4.08)

09. When Im Five / 僕が5才の時 (3.13)

10. Life Is A Circus / ライフ・イズ・ア・サーカス (5.33)



【CD 3 - CONVERSATION PIECES (Mono)】

01. In The Heat Of The Morning (Decca mono version) / イン・ザ・ヒート・オブ・ザ・モーニング(デッカ・モノ・ヴァージョン) (2.51)

02. London Bye, Ta-Ta (Decca alternative version) / ロンドン・バイ・タ・タ(デッカ・オルタナティヴ・ヴァージョン) (2.36)





03. In The Heat Of The Morning / イン・ザ・ヒート・オブ・ザ・モーニング (3.01)

04. London Bye, Ta-Ta / ロンドン・バイ・タ・タ (2.39)

05. Karma Man / カーマ・マン (3.07)

06. When Im Five / 僕が5才の時 (3.14)

07. Silly Boy Blue / 愚かな少年 (4.32)

08. Ching-a-Ling / チンガ・リング (2.51)

09. Space Oddity (Morgan Studios version – alternative take)

/ スペイス・オディティ(モーガン・スタジオ・ヴァージョン、オルタナティヴ・テイク) (4.22)*

10. Space Oddity (U.K. single edit) / スペイス・オディティ(UKシングル・エディット) (4.42)

11. Wild Eyed Boy From Freecloud (single B-side – mono mix)

/ フリークラウドから来たワイルドな瞳の少年(シングルBサイド・モノ・ミックス) (4.54)

12. Janine (mono mix) / ジャニーヌ(モノ・ミックス) (3.23)

13. Conversation Piece / カンヴァセーション・ピース (3.06)





14. Let Me Sleep Beside You / レット・ミー・スリープ・ビサイド・ユー (3.20)

15. Unwashed And Somewhat Slightly Dazed / 眩惑された魂 (4.03)

16. Janine / ジャニーヌ (3.03)



【CD 4 - 1969 STEREO MIX】

アルバム『スペイス・オディティ』のオリジナル・ヴァージョン音源+ボーナス・トラックを収録

01. Space Oddity / スペイス・オディティ (5.14)

02. Unwashed and Somewhat Slightly Dazed (inc. Dont Sit Down) / 眩惑された魂(~ドント・シット・ダウン) (6.51)

03. Letter To Hermione / ヘルミオーネへの手紙 (2.32)

04. Cygnet Committee / シグネット・コミティー (9.31)

05. Janine / ジャニーヌ (3.21)

06. An Occasional Dream / おりおりの夢 (2.54)

07. Wild Eyed Boy From Freecloud / フリークラウドから来たワイルドな瞳の少年 (4.46)

08. God Knows Im Good / 神は知っている (3.17)

09. Memory Of A Free Festival / フリー・フェスティバルの思い出 (7.09)





10. Wild Eyed Boy From Freecloud (single B-side stereo mix)

/ フリークラウドから来たワイルドな瞳の少年(シングルBサイド・ステレオ・ミックス) (4.56)

11. Letter To Hermione (early mix) / ヘルミオーネへの手紙(アーリー・ミックス) (2.32) *

12. Janine (early mix) / ジャニーヌ(アーリー・ミックス) (3.23) *

13. An Occasional Dream (early mix) / おりおりの夢(アーリー・ミックス) (2.54) *

14. Ragazzo Solo, Ragazza Sola (full length version)

/ ロンリー・ボーイ、ロンリー・ガール(スペイス・オディティ・イタリアン・ヴァージョン、フル・レングス・ヴァージョン) (5.14)



【CD 5 - 2019 MIX】

アルバム『スペイス・オディティ』の2019年最新ミックス音源を収録(全曲未発表音源)

01. Space Oddity / スペイス・オディティ(5.20)

02. Unwashed and Somewhat Slightly Dazed / 眩惑された魂 (6.18)

03. Letter To Hermione / ヘルミオーネへの手紙 (2.32)

04. Cygnet Committee / シグネット・コミティー (9.28)

05. Janine / ジャニーヌ (3.21)

06. An Occasional Dream / おりおりの夢 (2.57)

07. Wild Eyed Boy From Freecloud / フリークラウドから来たワイルドな瞳の少年 (4.50)

08. Conversation Piece / カンヴァセーション・ピース (3.11)

09. God Knows Im Good / 神は知っている (3.16)

10. Memory Of A Free Festival / フリー・フェスティバルの思い出 (7.14)





11. Wild Eyed Boy From Freecloud (single version) / フリークラウドから来たワイルドな瞳の少年(シングル・ヴァージョン) (4.59)

12. Ragazzo Solo, Ragazza Sola / ロンリー・ボーイ、ロンリー・ガール(スペイス・オディティ・イタリアン・ヴァージョン) (5.20)