こぶしファクトリー、4周年記念公演で魅せたこぶし組との一体感

こぶしファクトリーが9月2日、東京・豊洲PITにてメジャーデビュー4周年記念公演〈こぶしファクトリー ライブツアー2019秋 ~Punching the air!スペシャル~〉を開催した。これは、9月14日を皮切りに開催されるライブツアー〈こぶしファクトリー ライブツアー 2019秋 ~Punching the air!~〉の一環として行われたライブ。4年間の歴史が詰まった本公演の模様をお伝えする。



本公演が行われた豊洲は、4年前にメジャーデビューのリリースイベントが行われた場所。そんな思い出の地での4周年記念公演を見とどけようと、多くの”こぶし組”(ファンの総称)が足を運んだ。



19時00分、SEが流れ大きな歓声が起こると、黒と金の大人びた衣装に身を包んだメンバー5人の姿が照らし出された。こぶしコールが巻き起こる中5人が階段を降り、最初に披露したのは新曲「Come with me」。大人へと成長した自分たちに付いてきて欲しいというメッセージをリーダーの広瀬彩海が力強く歌いあげると、5人体制初リリース楽曲「明日テンキになあれ」へ。恒例のマイクスタンドを使ってのパフォーマンスを魅せ、メジャーデビューシングルより「ドスコイ!ケンキョにダイタン」、「念には念(念入りVer.)」と続けた。「念には念(念入りVer.)」では、発売当時のMVと今のライブ映像がカットバックして流れ、4年間の成長を一気に見ることができる演出も。そして5人が「私たち、こぶしファクトリーです!」と挨拶し、広瀬が「今日はこの4年間のこぶしファクトリーの成長、そして大人になった姿をここにいる皆さんにお届けしようと思いますので、最後まで楽しんでいってください!」と宣言すると、会場からは大きな声援が送られた。











浜浦彩乃が「今回は皆さん知っているあの名曲を披露したいと思います!」と言ってアカペラで披露したのはモーニング娘。の「LOVEマシーン」。5人の歌唱力はもちろん、井上玲音のボイスパーカッションや和田桜子のラップもこぶしファクトリーならではの武器になっている。大きな拍手と歓声の中、続けて「未熟半熟トロトロ」、「消せやしないキモチ」を披露し、会場は確実に熱気を増していく。そして新曲「好きかもしれない」では、井上が自分からは想いを伝えられない恋心を歌い上げるなど大人びた成長を見せ、MCパートへ。



ここでは、10月2日に発売される新アルバム『辛夷第二幕(こぶしだいにまく)』のジャケットが会場のこぶし組に先行で公開された。新アルバムに収録される新曲5曲は各メンバーのメイン曲になっていると発表があると喜びの歓声が上がった。





そして、披露された新曲「開き直っちゃえ!」は、野村みな美のビブラートが響くアカペラパートもありファンにはたまらない爽やかな楽曲だ。リーダーが「みんなで! 歌おう!」と煽ると、「押忍!こぶし魂」、「チョット愚直に!猪突猛進」とロックチューンが続き大きく盛り上がった。そして「懸命ブルース」では、各メンバーが歌い上げの後にタメを見せ会場に割れんばかりの歓声が響くという場面も。5人の成長を大きく感じさせるような新たなパフォーマンスとなった。そこから、「Oh No 懊悩」、「GO TO THE TOP!!」、「This is 運命」をノンストップで勢いよく披露。そして新曲「アンラッキーの事情」では、和田が持ち前の歌声で切ない恋心を歌い上げた。



ライブ本編は「ドカンとBREAK!」を披露し終了するも、すぐにアンコールのこぶしコールが起こり、メンバーがTシャツとスカートに衣装を変え再登場した。アンコール1曲目に披露したのは、浜浦彩乃がメインとなる新曲「明日の私は今日より綺麗」。アコースティックに始まり、2番からは観客といっしょになってタオルを振り回す大きく展開を見せる楽曲となっている。ここで、メンバーが1人1人ライブの感想を語った。







井上

「沢山の方が来てくださって、4年前のメジャーデビューの時より会場も大きくなって皆さんの声援も大きくなって、応援してくださる方もたくさん増えて、すごく嬉しいなと実感した時間になりました。私自身、成長したいなと思っていたところが成長できたりとか、まだまだだなって思うところもあるだろうし、でも泣かなくなったことがすごいなって思って。前よりポジティブになれてるんじゃないかなって思います。それはみなさんのおかげだし、メンバーが居てくれたからというのもあるだろうし、スタッフさんがアドバイスしてくれたり褒めたりしてくれたのもあると思います。これからも、どんどん成長できる人間でありたいなと思いました。今日はありがとうございました! 井上玲音でした!」



野村

「今日はありがとうございました! 「念には念(念入りVer.)」では初期の映像が流れたじゃないですか。それを見て、最初のお披露目が有明コロシアムだったんですけど、その時すごい緊張したことを思い出して。でも今日も違う意味で緊張したんですよね。同じ意味かもしれないんですけど(笑)。たくさんアルバム曲を歌ったり、「懸命ブルース」でカッコつけたり! 今日は楽しい1日だったなと思いました。本当にたくさんの方が来てくださって、たくさんの声援を送ってくださってありがとうございました! 野村みな美でした!」



浜浦

「今日は本編1時間半くらい、ほぼこぶしファクトリーのオリジナル曲だったんですよ。それでセットリストを組むこととかってあまりなくて。それがすごい嬉しかったです。このライブを通して思ったことは、本当こぶし組って一体感がすごいなって。だって皆さん年齢とか1人1人違うじゃないですか。それなのに、ここまでライブで一体感を出せるって素晴らしいことだなって。そういう場所にできてることが本当に良かったなって思いました! この一体感をこれからも守り続けて、皆さんと楽しいライブができたらいいなって思います。今日はありがとうございました! 浜浦彩乃でした!」



和田

「今回、みなさん来てくれてありがとうございました。1ヶ月後にアルバムが発売されるということで新曲5曲を披露しました。皆さんどうでしたか? 「アンラッキーの事情」担当和田です。ライブをやってみて感想なんですけど、楽しかったしかないんですよ(笑)。こぶしの単独ライブが久しぶりだったなって感じて。5人で10何曲っていうセットリストを組んでやるのが久しぶりだったので、あーライブやってるなーって。やっぱりライブ楽しいなーって思いました。そんな今日はメジャーデビューを5人で迎えられたということで、5色です!(ネイルを見せる)今日はとっても楽しかったです。ありがとうございました! 和田桜子でした!」



広瀬

「今日は豊洲PITでのライブということで、4年前にメジャーデビューをしたのも豊洲だったんですよ。4年前の今頃は、みんな泣きながら感想を言っているところだと思います(笑)。その時いたっていう人っていらっしゃいますか? ちらほらいらっしゃいますね。今結構メジャーデビューの時にいらっしゃった方が少なくてびっくりしたんですよ。それだけ新しいこぶし組の方が増えてきているんだなって思ってすごく嬉しいです。私たちの大好きな先輩チャオ ベッラ チンクエッティさんがここで解散ライブを行いまして、私たち見ていたんですよ。だから後方スタンディングの気持ちが分かるんですけど、大分小さく見えるんですよ(笑)。だから後ろの方まで歌声が届くように、今までありがとうの気持ちを込めて頑張りました。新アルバムの曲もやったし、盛りだくさんのライブで本当に楽しかったです。こんなに沢山の方とメジャーデビュー記念日をお祝いできたのは初めてなのでもっともっと応援していただけるようにこれからも頑張っていきたいと思いますので、応援どうぞよろしくお願いします。本日はありがとうございました! 広瀬彩海でした!」





そこからアンコール2曲目の「シャララ!やれるはずさ」を会場全体で大合唱。5人の全力のパフォーマンスにこぶし組も最高潮の熱気で応える。最後は、ダブルアンコールが実現し、「辛夷の花」でライブは終了。客席の隅々にまで手を振りステージを去っていく5人に、割れんばかりの拍手と歓声が送られた。



秋のライブツアーと新アルバムのリリースを控えるこぶしファクトリー。5人が見せる可能性にこれからも目がはなせない。

〈こぶしファクトリー ライブツアー2019秋 ~Punching the air!スペシャル~〉

2019年9月2日(月)東京・豊洲PIT



=セットリスト=

1. Come with me

2. 明日テンキになあれ

3. ドスコイ!ケンキョにダイタン

4. 念には念(念入りVer.)

5. LOVEマシーン(アカペラVer.)

6. 未熟半熟トロトロ

7. 消せやしないキモチ

8.好きかもしれない

9. 開き直っちゃえ!

10. 押忍!こぶし魂

11. チョット愚直に!猪突猛進

12. 懸命ブルース

13. Oh No 懊悩

14. GO TO THE TOP!!

15. This is 運命

16.ドカンとBREAK!

17. アンラッキーの事情

EN

1. 明日の私は今日より綺麗

2. シャララ!やれるはずさ

WE

1. 辛夷の花