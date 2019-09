タヒチ80、シュガー・ベイブの名曲を日本語でカバー＆アナログで限定リリース

今年バンド結成20周年をむかえるフランスのポップ/ロック・バンド、タヒチ80が、これまで発表してきた自身の人気曲をアコースティック・ヴァージョンにリアレンジを施したアニヴァーサリー・アルバム『フィアー・オブ・アン・アコースティック・プラネット』を9月25日にリリースする。



デビュー・アルバム『パズル』(1999年)に収録された代表曲「Heartbeat」を筆頭に、「1000Times」、「Made First (Never Forget)」などの初期作品からの楽曲から、「Hurts」、「Seven Seas」といった近年の楽曲まで幅広く網羅した今作。アコースティック・ヴァージョンにアレンジすることで、彼らのメロディ・センスがより強調され、新たな魅力が発見できること請け合いだ。







日本盤のみグザヴィエ・ボワイエ(Vo/G)によるセルフ・ライナーノーツが付属し、ボーナス・トラックが3曲追加収録。特に注目したいのが、山下達郎のシュガー・ベイブ時代の名曲「Down Town」の日本語カバーだろう。グザヴィエは以前来日した際にお気に入りのロック・バーに寄り、そこで初めて聴いてこの曲の虜になったそうで、「最初のギター・リフを聴いてサビに入るころにはもうすっかり夢中になっていたよ」とコメントしている。当楽曲は生産限定商品として11月3日に7インチ・アナログ盤としてもシングル・カットされるため、ファンはぜひゲットしてほしい。



また、バンドは新作を携えて11月にジャパンツアーを行うことも決定している。





<リリース情報>







TAHITI 80

『Fear Of An Acoustic Planet』

発売日:2019年9月25日

価格:¥2,500+税

VICP-65547/日本盤先行発売

歌詞・対訳付:グザヴィエ・ボワイエによるセルフ・ライナー付







TAHITI 80

『Fear Of An Acoustic Planet EP』

発売日:2019年11月3日

価格:¥1,800+税

NKS-720/日本限定商品

SideA:HEARTBEAT (Acoustic Version)

SideB:DOWN TOWN



<来日公演情報>



TAHITI 80 JAPAN TOUR 2019



神奈川

11月19日(火)横浜ランドマークホール

開場・開演:OPEN 19:00 / START 20:00

チケット:¥7,500-(税込/All standing/1Drink別)



東京

11月20日(水)渋谷 WWW-X

開場・開演:OPEN 19:00 / START 20:00

チケット:¥7,500-(税込/All standing/1Drink別)