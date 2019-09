ランガ新曲＆初ボイス付迫力戦闘シーン！『アサシンズプライド』新PV＆ビジュアル公開

城ケイ・著、ニノモトニノ・イラストによるライトノベル『アサシンズプライド』のアニメ初回放送が2019年10月10日(木)よりスタートが決定! 第2弾メインビジュアルとPVが公開され、OP主題歌を担当する​​​​Run Girls, Run​!の楽曲も映像内で公開された。



本作は主人公・クーファ=ヴァンピールが、公爵家に生まれながら無才の少女・メリダ=アンジェルと共に、裏の任務や各々の運命と対峙していくファンタジー。



公開されたPVでは、特殊能力であるマナを開放させたメリダ(CV:楠木ともり)や、エリーゼ(CV:石川由依)、ロゼッティ(CV:薮内満里奈)のボイスが初めて聴ける映像に加え、​​​​Run Girls, Run​!​による​OP主題歌『Share the light』に乗せ​、​迫力のある戦闘シーンや本作品を彩​る​​​​キャラクター​陣​も続々と登場し​ている。



PVの公開に伴い、OP主題歌『Share the light』​​ED主題歌「異人たちの時間」のCDも11月27日に同時発売することが発表された。

放送開始まであと約1カ月、どんな映像で物語が繰り広げられていくのか楽しみだ。



<キャスト>

クーファ:小野友樹、メリダ:楠木ともり、エリーゼ:石川由依、ロゼッティ:薮内満里奈、ネルヴァ:佐倉綾音、ミュール:内田真礼、サラシャ:和氣あず未、ジン:鈴木達央、オヤジ:森川智之



<スタッフ>

原作:天城ケイ (ファンタジア文庫)

原作イラスト:ニノモトニノ

監督:相浦和也

シリーズ構成:赤尾でこ

キャラクターデザイン・総作画監督:吉川真帆

美術監督:松本実希子(スタジオ風雅)

色彩設計:小山知子(Fine Colors)

撮影監督:宮坂凌平(レアトリック)

CG監督:柴田 渉(EMT2)

編集:瀧川三智(REAL-T)

音響監督:本山哲

音響制作:HALF H・P STUDIO

アニメーション制作:EMTスクエアード



■OP主題歌 『Share the light』/Run Girls, Run!

作詞 : 只野菜摘

作曲・編曲 : 田中秀和(MONACA)



■ED主題歌『異人たちの時間』/メリダ=アンジェル(楠木ともり)

作詞 : 只野菜摘

作曲・編曲 : 高橋邦幸(MONACA)



©2019 天城ケイ・ニノモト/株式会社 KADOKAWA/アサシンズプライド 製作委員会