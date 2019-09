『このすば』『りゅうおうのおしごと！』楽曲収録　Machico『マチビトサガシ』、リリース！

2019年11月13日(水)に声優・アーティストとして活動中のMachicoによるニューアルバム『マチビトサガシ』が発売決定! アルバムリリースは約2年6カ月ぶりとなる。



『マチビトサガシ』は2019年8月28日(水)にリリースされたニューシングル『1ミリ Symphony』の発売記念ニコニコ生放送内で発表されたもの。

同アルバムはBlu-ray付属の限定盤と通常盤の2形態で発売され、『映画 この素晴らしい世界に祝福を! 紅伝説』のテーマソング『1ミリ Symphony』、アニメ『りゅうおうのおしごと!』のオープニング・テーマ『コレカラ』などに加え、新曲5曲を収録予定だ。



さらに、2019年12月14日(土)には初の生バンド演奏によるライブ『Machico Live 2019「Symphonic Session」』を、渋谷duo MUSIC EXCHANGEにて開催する予定。

続報が楽しみだ。



『マチビトサガシ』

◆初回限定盤:CD+Blu-ray COZX-1593~4/価格:4000円+税

◆通常盤:COCX-40992/価格:3000円+税

<収録内容>

■Million Smile

PlayStation(R)4、PlayStation(R)Vita 用ADVゲーム

『この素晴らしい世界に祝福を!‐この欲深いゲームに審判を!‐』オープニング・テーマ

■コレカラ

アニメ『りゅうおうのおしごと!』オープニング・テーマ

■ギミー・ラブ

■STAND UP!

PlayStation(R)4、PlayStation(R)Vita 用ADVゲーム

『この素晴らしい世界に祝福を! ~希望の迷宮と集いし冒険者たち~』オープニング・テーマ

■またあした

PlayStation(R)4、PlayStation(R)Vita 用ADVゲーム

『この素晴らしい世界に祝福を! ~希望の迷宮と集いし冒険者たち~』エンディング・テーマ

■1ミリ Symphony

『映画 この素晴らしい世界に祝福を! 紅伝説』テーマソング

■Do You Believe in Magic?

※他、新録楽曲5曲収録予定。