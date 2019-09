『テニプリ』不二vs切原　イベント上映キービジュ＆キャストショットをチェック！

甲斐剛によるテニス漫画を原作としたアニメ『テニスの王子様』のアニメシリーズ&連載20周年を迎えるにあたって、プロジェクト『テニスの王子様 BEST GAMES!!』が始動中。2019年11月15日(金)よりイベント上映される第3弾「テニスの王子様 BEST GAMES!! 不二 vs 切原」から、キービジュアル第2弾とキャスト陣のアフレコショットが公開された。



『テニスの王子様 BEST GAMES!!』は本作の名試合をスタッフ、キャストが新たな思いを込めて描き出すプロジェクト。「テニスの 王子様 BEST GAMES!! 手塚 vs 跡部」、「テニスの王子様 BEST GAMES!! 乾・海堂 vs 宍戶・鳳/大石・菊 丸 vs 仁王・柳生」に続き、今回のイベント上映で第3弾を迎える。

プロジェクト第3弾となる「テニスの王子様 BEST GAMES!! 不二 vs 切原」では、ファンから厚い支持を得る名試合・関東大会決勝戦の不二と切原の戦いが新たに生まれ変わり、11月15日(金)より2週間限定で全国の劇場にてイベント上映される。

本作品の主役となる不二周助と切原赤也の熱戦を表す臨場感、そして越前リョーマのクールさが巧みに表現されている。

▲公開されたキービジュアル第2弾



躍動感あふれる新たなキービジュアルに加え、あわせて公開された約20年共にアニメシリーズ『テニスの王子様』を作り上げてきたキャスト陣のショットに、本作品でも息がぴったりで作品が作り上げられていることがうかがえる。

控室では和気あいあいとしたムードだが、アフレコ収録時には一変して関東大会決勝戦の「⻘学vs立海」の緊迫感が瞬時に蘇ったとのこと。





今も尚、新たな情熱を生み出し続ける『テニスの王子様 BEST GAMES!! 不二 vs 切原』に期待が高まる。



(C)許斐 剛/集英社・NAS・新テニスの王子様プロジェクト