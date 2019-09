CHEMISTRYが9月25日にリリースするニューアルバム「CHEMISTRY」の収録曲が発表された。

本作の制作にはデビュー当初からボーカルプロデュースや作曲を手がけてきた和田昌哉、作曲やアレンジで携わってきた川口大輔、トータルプロデューサーを務めてきた松尾潔といった作家陣のほか、アレンジャーとしてtofubeatsが参加。tofubeatsは2017年にCHEMISTRYが再始動後初のレコーディングを行った際に隣のスタジオを借りており、その際に2組が偶然出会ったことがきっかけで今回のコラボレーションが実現した。tofubeatsは「とあるレコーディングでスタジオに居た際、隣のスタジオから現れた松尾さんに招待されて入った部屋には、再始動目前のCHEMISTRYのお二人が。その時に交わした言葉が現実となりました。私も参加させて頂いたM1はアップテンポな仕上がりになっております。皆様是非聞いて楽しんで下さい」とコメントしている。

アルバムにはtofubeatsがアレンジを手がけた「Get Together Again」、R&B色の強いクリスマスソング「サイレント・ナイト」、1970年代のソウルミュージックを彷彿とさせる大人のラブソング「数えきれない夜をくぐって」など計12曲が収められる。

CHEMISTRY「CHEMISTRY」収録内容

CD

01. Get Together Again

02. ユメノツヅキ

03. Angel

04. もしも

05. Horizon

06. サイレント・ナイト

07. Heaven Only Knows

08. 数えきれない夜をくぐって

09. 夜行バス

10. Windy

11. 13ヶ月

12. Still Walking

DVD(初回限定盤A)、Blu-ray(初回限定盤B)

・CHEMISTRY LIVE “密会” 2019年7月8日(月)新宿ReNY

・CHEMISTRY LIVE “密会” -Document Movie-

・Angel -Music Video-

・Angel -Music Video Making Movie-

・もしも -Music Video-

・もしも -Music Video Making Movie-

・Heaven Only Knows -Music Video-

・Heaven Only Knows -Music Video Making Movie-

・Windy -Music Video-

・Windy -Music Video Making Movie-

・ユメノツヅキ(Short ver.) -Lyric Video-