映画「HiGH&LOW THE WORST」の入場者特典が、高橋ヒロシの描き下ろしエピソードを含む「WORST 816巻」に決定した。

「クローズ」「WORST」と、メディアミックスプロジェクト「HiGH&LOW」シリーズの世界観がクロスオーバーした物語として展開される本作。この度解禁された入場者特典「WORST 816巻」は、“殺し屋軍団”と呼ばれる鳳仙学園を特集する内容で、鳳仙学園の幹部・サバカンと鳳仙四天王との日常を描いた高橋による描き下ろし「サバカン、今日も走る!」に加え、高橋原作による齋藤周平「クローズ外伝 鳳仙花 the beginning of HOUSEN」の描き下ろしエピソード「クローズ外伝 鳳仙花『the beginning of HOUSEN はじまりの男たち』」も収められる。また特典のカバーには、鳳仙学園のトップ・上田佐智雄を含む幹部6人のイラストが描かれ、過去作「その後のクローズ」のオマージュとなっている。

そのほか、本作のコラボオファーや脚本参加時の心境などが語られた高橋のインタビューや、鳳仙学園の歴史や主要キャラクターを紹介する「鳳仙学園 学校案内」なども収められた。映画「HiGH&LOW THE WORST」は10月4日に公開。

映画「HiGH&LOW THE WORST」

2019年10月4日(金)全国ロードショー

スタッフ

原作:「HiGH&LOW」/「WORST」

企画プロデュース:EXILE HIRO

監督:久保茂昭

アクション監督:大内貴仁

脚本:高橋ヒロシ / 平沼紀久、増本庄一郎、渡辺啓

企画制作:HI-AX

キャスト

花岡楓士雄:川村壱馬

高城司:吉野北人

ジャム男:福山康平

辻:鈴木昂秀

芝マン:龍

泰志:佐藤流司

清史:うえきやサトシ

中越:神尾楓珠

中岡:中島健

轟洋介:前田公輝

村山良樹:山田裕貴

古屋英人:鈴木貴之

関虎太郎:一ノ瀬ワタル

中茎:青木健

中林:清原翔

中園:陳内将

上田佐智雄:志尊淳

小田島有剣:塩野瑛久

沢村正次:葵揚

仁川英明:小柳心

志田健三:荒井敦史

サバカン:坂口涼太郎

※高橋ヒロシの高は、はしごだかが正式表記。

(c)2019「HiGH&LOW THE WORST」製作委員会 (c)高橋ヒロシ(秋田書店) HI-AX