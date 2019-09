ゲストキャストは平川大輔！　『ナカノヒトゲノム』第10話あらすじ＆先行カット

AT-X・TOKYO MXほかで放送中のTVアニメ『ナカノヒトゲノム 【 実況中 】』第10話のあらすじと先行カットが公開された。



『ナカノヒトゲノム 【 実況中 】』は、外界から隔離されたとある島に集められた8人のカリスマ実況者たちが帰還をかけたリアルゲームに挑む物語。おそらによるマンガが原作のアニメーションだ。

早速あらすじと先行カットをチェック!



<第10話「HOLD ON AND LET GO」>

カイコクが白の部屋にあった隠し通路の先で出会ったのは、 13番街のメンバーより前にこの島へと連れてこられた、 ナナミ・ヒロ・サクラの3人だった。彼らからこの島の情報を 聞くカイコク。そのころ、アカツキたちはユズの指示のもと、 白の部屋に通じる扉のパスワードを得るため、 ピースの数が膨大なジグソーパズルを解いていた。

■ゲストキャスト:戸田めぐみ、永塚拓馬、平川大輔





▲第23話先行カット (C)2019 おそら/KADOKAWA/ナカノヒトゲノム【実況中】製作委員会





