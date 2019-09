2019JリーグYBCルヴァンカップ準々決勝第1戦が4日に各地で行われた。

サンフレッチェ広島は、3分にレアンドロ・ペレイラのゴールで先制に成功した。しかし、北海道コンサドーレ札幌は19分、アンデルソン・ロペスのゴールで試合を降り出しに戻す。21分にはレアンドロ・ペレイラのゴールで広島が再び札幌を突き放す。だが51分に福森晃斗がゴールを決め再度同点に持ち込むと、迎えた83分アンデルソン・ロペスがが2ゴール目を決めそのまま試合終了。ホームの札幌が勝利した。

川崎フロンターレは名古屋グランパスと対戦し、15分に知念慶のゴールで先生に成功した。61分には、脇坂泰斗のゴールで更にリードを広げ、試合はこのまま終了。ホームの川崎が勝利し、名古屋はアウェイゴールを奪うことはできなかった。

ガンバ大阪はFC東京と対戦し、39分に倉田秋のゴールで先制した。このままスコアは動くことなく終了し、ホームのガンバがJリーグ首位のFC東京から失点することなく勝利をあげた。

鹿島アントラーズは35分にブエノのゴールで先制に成功すると、続く38分には土居聖真がゴールを決め、更に前半終了間際の43分には名古新太郎が今シーズン初ゴールを記録し、前半だけで3点差をつける。後半、58分に興梠慎三がゴールを決め、続く60分には槙野智章がゴールを決め1点差に迫るが、試合はこのまま終了。アウェイの鹿島アントラーズが勝利した。

結果は以下の通り。

■ルヴァンカップ準々決勝第1戦

北海道コンサドーレ札幌 3-2 サンフレッチェ広島

川崎フロンターレ 2-0 名古屋グランパス

浦和レッズ 2-3 鹿島アントラーズ

ガンバ大阪 1-0 FC東京

■ルヴァンカップ準々決勝第2戦(8日)

19:00 広島 vs 札幌

18:00 名古屋 vs 川崎

18:30 鹿島 vs 浦和

18:00 FC東京 vs G大阪