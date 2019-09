ヒプノシスマイク、Division All Starsによるゲーム主題歌MV公開

ヒプノシスマイクのスマートフォン向けアプリゲーム「ヒプノシスマイク-Alternative Rap Battle-」のMVが公開された。

このアプリゲームはゲームオリジナルストーリーで展開されることがすでに発表になっていたが、ゲームの配信も2019年12月に決定。そしてその主題歌が、ヒプノシスマイクのメインキャスト12名によるDivision All Starsの新曲であることも明らかになり、ゲーム配信に先駆けてミュージックビデオが公開された。新曲のタイトルは「ヒプノシスマイク-Alternative Rap Battle-」。作詞・作曲・編曲は「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-」「ヒプノシスマイク-Division Battle Anthem-」「Hoodstar」と、これまでのDivision All Starsが歌う3曲を手掛けたinvisible manners(平山大介・福山 整)が担当。また、ミュージックビデオはこれまでヒプノシスマイクに関する映像を制作してきたピンクじゃなくてもが引き続き担当している。



この新曲はこのあと4日24時(5日0時)から各配信サイトで購入可能。





<配信情報>



ヒプノシスマイク Division All Stars

「ヒプノシスマイク-Alternative Rap Battle-」



配信日:2019年9月4日(水)24時より

・Apple Music

https://itunes.apple.com/jp/album/id1477933111?l=ja&ls=1&app=music

・Spotify

http://open.spotify.com/album/1aNpBQhw66c9suDdPS3NuV



<公演情報>



ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-4th LIVE@オオサカ《Welcome to our Hood》



2019年9月7日(土)、8日(日)大阪城ホール

時間:7日(土)16時30分 開場 / 18時00分 開演

8日(日)14時00分 開場 / 15時30分 開演

ゲスト:DAY1 ロロロ、GADORO

DAY2 餓鬼レンジャー、山嵐

ライブビューイング:各公演全席指定 4200円(税込)

一般発売:発売中(先着順)https://l-tike.com/dpb4-lv