「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-」のアプリゲーム「ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-」の配信時期が12月に決定。併せてDivision All Starsが歌うゲーム主題歌「ヒプノシスマイク-Alternative Rap Battle-」のミュージックビデオが公開された。
主題歌「ヒプノシスマイク-Alternative Rap Battle-」の作詞・作曲・編曲は、これまでDivision All Starsの楽曲として発表された「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-」「ヒプノシスマイク-Division Battle Anthem-」「Hoodstar」という3曲を手がけた平山大介と福山整によるユニット・invisible mannersが担当。ミュージックビデオは、これまでの「ヒプマイ」関連映像を制作してきたピンクじゃなくてもが引き続き担当している。同曲は明日9月5日0時からApple Music、Spotify、Amazon Music、Google Play Music、YouTube Music、LINE MUSIC、AWA、iTunes、レコチョク、moraにて配信される。