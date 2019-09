米女子高生TikTokで教員の労働問題について投稿、世界中に拡散

米ネヴァダ州の16歳の女子高生が、TikTok投稿によって教員の労働問題に全米の目を向けさせた。この投稿がきっかけで、教育学区と教員組合が合意に至った。



大人たちは、ティーンエイジャーがSnapchatの猫用フィルターやリル・ナズ・Xや、死んだイカが満載のバスタブに潜ることにばかり夢中になっていると思い込みがちだ。だがそれは失礼だし、間違っている。実際問題、みんないい子たちばかりだ。ネヴァダ州の10代の少女ジリアン・サリヴァンの例からもよく分かる。彼女は最近TikTokで、ネヴァダ州クラーク郡の教師らと団結し、学生運動を起こそうとした。



8月26日、サリヴァンはクラーク郡教育学区(CCSD)の生徒たちに向けてTikTokを投稿し、学校教師らと団結して9月5日にストライキしようと呼びかけた。教師らはCCSDと調停中で、もし合意に至らなかった場合は9月10日にストライキを計画していた。



「私たちの学区は、この3年間自腹を切って必要な大学単位を取得してきた先生たちに(昇給を)ノーと言っている。(先生たちは)学校が終わった後何時間もかけて、昇給に必要な単位を取得しているのに、学区側は昇給しようとしない」とサリヴァン。「文字通り、行政は先生たちの努力に報いないつもりだわ」

[注:アメリカの教育制度では、教師のレベル向上を目的に、教師の給与は大学で取得した単位数によって決定される。したがって教師は、空き時間に大学に通って単位を取り続けなければならない]



「行政側が、先生たちや生徒をしょっちゅう食い物にしても平気でいるのは、もううんざり」とサリヴァンは言い、他の学生たちにストライキを呼びかけた。「もう我慢の限界。みんなも怒るべきよ」



16歳のサリヴァンは、CCSDにあるフットヒル高校の3年生。ローリングストーン誌とのインタビューに応じ、20年以上同学区で教鞭をとっていた母親との会話がきっかけで、調停に関心を寄せるようになったと言った。彼女が言うには、大学で追加単位を取得した母親は昇級を約束されていたが、結局給料は上がらなかったという。サリヴァンは、生徒たちが集団ストの可能性を検討していた、別の高校の理事会に出席した。



「本当にムカついたわ。そして、生徒は学区内で起きていることを知るべきだと感じたの。どんな形であれ、ほんの少しでも行政を支持する学生は一人もいなかった」とサリヴァンはローリングストーン誌に語った。それで彼女はTikTokにメッセージを投稿した。ユーザーにカスタマイズされたおすすめビデオを提供する#foryouページに載ることを期待しながら(彼女は同様のメッセージをInstagramとSnapchatにも投稿した)。





彼女のTikTokはクラーク郡教育学区の生徒だけに向けたものだったが、ソーシャルメディア・プロデューサーでポッドキャスターのクラウディア・アメナバールがTwitterでシェアしたおかげで世界中に拡散した。記事の掲載時点で、いいねの数は3万6000以上。780件以上のコメントが寄せられている。さらにCCSDの他学校の生徒も、サリヴァンのストの呼びかけに加わった。



サリヴァンのTikTokに影響を受けたCCSDの生徒のひとり、エルドラド高校4年生のレナード・ブルーノ(17歳)も、教員ストを支持するTikTokを投稿した。「多くの人にとって、TikTokはVineと変わりないと思われています。政治的なこととか、そういうニュースについて知っている人はそんなにいません」と、彼はローリングストーン誌に語った。だが、彼やサリヴァンのTikTokの投稿のおかげで「大勢の人がそれを見て話題にするようになって、ストライキについてもっと知りたいと思うようになっています」



全米で5番目に大きな学区であるクラーク郡は、クラーク郡教育協会という教員組合に所属する約2600人の教師との調停に巻き込まれていた。組合員は、行政側が2019~2021年の契約書のいくつかの条件に合意しなければ、9月10日にストライキを実施すると脅した。ストライキになれば、約350校の生徒たちに影響が及ぶ。サリヴァンもTikTokで説明しているように、主な争点は、教師が昇給の対象となるためには高等学位を取得しなければならないという、これまで行われていた政策だ。ストライキを予告していいた教師の多くは、何千ドルも払って高等学位を取得したにもかかわらず、約束された昇給を拒否されたと言った。



月曜日、さらに緊張が高まった。ジーザス・ジュラ教育長率いるクラーク郡教育学区が、教員ストを阻止しようと、差し止め命令を裁判所に請求したのだ。このようなストライキの影響で、学区は「機能することができなくなる」というのが彼らの主張だ。ネヴァダ州の法律によれば、公務員がこうしたストライキを起こすのは違法とされる。教員組合はスト1日ごとに最高5万ドルの罰金を払う可能性があり、ストに参加した教師は解雇もあり得た。



ありがたいことに水曜日、行政と教師組合は合意に達した。行政は組合が主張する3%の教員給与の賃上げと、月額の健康保険料の行政負担分の4%引き上げ、さらに、すでに専門職開発プログラムの単位を取得した教師に対する5400ドルの昇給に同意した。



ストライキが回避された今、サリヴァンは自分のTikTokの投稿に寄せられた生徒たちの反響、とくにそれまで地元で起きている問題をほとんど知らずにいた生徒たちの反響に励まされいてる。自分はとくに政治志向が強いわけではないとしながらも、彼女はメッセージを発信して一役買ったことに満足している。



「いままでTikTokを真面目なことに使ったことはなかったわ。VSCOガールを真似た動画とか、からかったりするような動画を撮るくらい」と本人。VSCOガールとは、写真編集アプリVSCOを使う女の子集団を表現するイマドキの若者用語だ。「でも超ムカついたから、ソーシャルメディアで話題にしてやれって思ったのよ」







These kids on tiktok are organizing a general strike in solidarity with their teachers? Holy shit? pic.twitter.com/h1Rny03xwc — Klaudia Amenábar