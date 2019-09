TK from 凛として時雨、ゲストボーカルにヨルシカのsuis迎えた「melt」配信リリース

TK from 凛として時雨が、ゲストボーカルにヨルシカのsuisを迎えた新曲「melt」を10月2日に配信リリースすることを発表した。



10月に東名阪ツアーを控えるTK from 凛として時雨が、ツアー直前となる10月2日に配信限定シングル「melt (with suis from ヨルシカ)」をリリース。本楽曲では、TKのオファーによりヨルシカのボーカルであるsuisの参加が実現した。今回のコラボレーションにあたり、TK, suis両者からのコメントも公開となっている。



■コメント

なぜ自分なのかわからないくらいの扇情的な楽曲にお誘いをいただけて大変光栄です。

楽曲にかなり精神が引っ張られるタイプなので、レコーディングをした日からずっと胸が苦しいですし、音源を聴くたびに何か悪いことをしているような気持ちになり非常に困っています。

聴いたかたにも同じ気持ちになってもらえたらいいなと思っています。

ありがとうございました!

suis from ヨルシカ



突如思い立って曲を作りました。

映像のイメージ、言葉、メロディ、すべての要素を同時に混ぜて。

そんな時に自分の中にないもの、イメージと遠くで鳴っているものが欲しくなりました。

「melt」と名付けた曲の中で、suisさんの歌声がすっと近くで溶けていくような

遠くへ離れていくような儚さをより一層濃くしてくれました。

ヨルシカを聴いている方にもsuisさんの違う声色を聴いてもらえるのが楽しみです。

新たな試みを取り入れた素晴らしい映像も併せて遠くまで届きます様に。

TK(凛として時雨)





<リリース情報>







TK from 凛として時雨

Digital Single「melt(with suis from ヨルシカ)」



配信日:2019年10月2日(水)





<ツアー情報>







TK from 凛として時雨

Bi-Phase Brain ”L side”



2019年10月3日(木)新木場STUDIO COAST

ゲスト:österreich

2019年10月8日(火)名古屋DIAMOND HALL

ゲスト:Cö shu Nie

2019年10月9日(水)なんばHatch

ゲスト:Cö shu Nie



チケット:

1F立見 5000円(税込/D代別)

2F着席指定席 5800円(税込/D代別)

※名古屋公演は立見のみ

一般発売日:2019年8月10日(土)



TK (凛として時雨)

Bi-Phase Brain ”R side”



2019年12月13日(金)大阪市中央公会堂 大集会室

2019年12月23日(月)Bunkamura オーチャードホール



チケット:全席指定 6600円(税込)

一般発売日:2019年10月5日(土)



TKオフィシャルサイト:http://tkofficial.jp/