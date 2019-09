TVアニメ「キャロル&チューズデイ」の劇中歌を収めたアルバム「TVアニメ『キャロル&チューズデイ』VOCAL COLLECTION Vol.2」と、劇中音楽を収録した「TVアニメ『キャロル&チューズデイ』ORIGINAL SOUND TRACK」のジャケットが公開された。

10月23日に同時リリースされる両作品のジャケットイラストは、7月に発売された「VOCAL COLLECTION Vol.1」に引き続き、本作のオープニング映像のコンセプトアートを手がける上杉忠弘によるもの。劇中歌アルバム第2弾となる「VOCAL COLLECTION Vol.2」にはキャロル&チューズデイの「Army Of Two」や「Day By Day」、アンジェラの「Breathe Again」、フローラの「Give You The World」などが収録され、「ORIGINAL SOUND TRACK」にはカナダ人アーティスト・Mockyが手がける劇中音楽全30曲が収められる。

また、本日9月4日から10日まで「キャロル&チューズデイ」の公式Twitterアカウント(@carole_tuesday)では、シュバルツ役・菅生隆之のサイン入りポスターが1名に当たるプレゼントキャンペーンを実施中。さらに9月7日10時には、10月6日に東京・品川ステラボールで開催される「『キャロル&チューズデイ』2nd LIVE ~Army Of Two~」のチケット一般販売がスタートする。

(c)ボンズ・渡辺信一郎/キャロル&チューズデイ製作委員会