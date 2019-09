浜崎あゆみが1999年11月に発表したアルバム「LOVEppears」とシングル「appears」の発売20周年を記念して、11月10日に3枚組のアニバーサリー盤「LOVEppears / appears -20th Anniversary Edition-」がリリースされる。

ダブルミリオンを獲得した「LOVEppears」は浜崎にとって代表作と言える1枚。発売から20年を迎えるにあたってアニバーサリー盤の企画が立ち上がり、浜崎本人も現在開催中のロングツアーで歌っている過去の楽曲を新しい形で世に届けることについて賛同したことから制作される運びとなった。収録される音源はすべてリマスタリングが施され、ジャケットには当時話題を読んだセミヌード写真が採用される。

初回限定盤には「appears」のリミックス音源のみで構成されたCDと、ミュージックビデオやリリックビデオを収録したDVDが付属。リミックスCDには大沢伸一が手がけた音源も収められる。

また浜崎は本日9月4日に新作ライブDVD / Blu-ray「ayumi hamasaki 21st anniversary -POWER of A^3-」をリリースした。

浜崎あゆみ「LOVEppears / appears -20th Anniversary Edition-」収録内容

DISC 1

01. Introduction

02. Fly high

03. Trauma

04. And Then

05. immature

06. Boys & Girls

07. TO BE

08. End roll

09. P.S II

10. WHATEVER

11. too late

12. appears

13. monochrome

14. Interlude

15. LOVE ~refrain~

16. Who...

DISC 2

01. ayu's EURO MEGA-MIX "Y&Co. Mix"

02. ayu's HOUSE MEGA-MIX "N.S House Mix"

03. A Song for ×× "MILLENNIUM MIX" from 1st Album

04. POWDER SNOW "Acoustic Orchestra Version" from あゆ・み・っくす

05. FRIEND II "MAKE MY MAD MIX" from ayu-mi-x

DISC 3

01. appears (99 Greeting Mix)

02. appears (Scud Filter Mix)

03. appears (Dub's Eurotech Remix)

04. WHATEVER (Ferry 'System F' Corsten dub mix)

05. appears (JP's Sound Factory Mix)

06. appears (HΛL's Mix)

07. immature (D-Z DUAL LUCIFER MIX)

08. WHATEVER (Ferry 'System F' Corsten vocal extended mix)

09. appears (Keith Litman's Mix of Truth)

10. immature (JT Original CM Version)

11. appears (99 Greeting Mix -Instrumental-)

12. immature (JT Original CM Version -Instrumental-)

DISC 4

01. appears (HΛL's Progress)

02. appears (Acoustic version)

03. appears (Armin van Buuren’s remix)

04. appears (Junior's Appears On The Air)

05. appears (HW Club Mix)

06. appears (DJ-TURBO remix)

07. appears (Junior's Club Mix)

08. appears (HW Tokyo Hard House Mix)

09. appears (Armin van Buuren's Sunset Dub)

10. appears (Aggressive Extended Mix)

11. appears (Melodic Extended Mix)

12. appears (Shinichi Osawa remix)

13. appears (Inst melo version)

DVD

01. Fly high

02. Boys & Girls

03. TO BE

04. WHATEVER

05. appears

06. kanariya

07. LOVE ~Destiny~

08. Who... (Live Lyric Video)

09. Trauma(ayupan振り付け映像)