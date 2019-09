スカパラ、エレカシ宮本浩次とのフィーチャリング曲をレコードリリース

デビュー30周年を迎えたスカパラが、11月3日「レコードの日」に7インチシングルレコード『明日以外すべて燃やせ feat.宮本浩次 / Are You Ready To Ska?』をリリースすることを発表した。



ゲストボーカルにエレファントカシマシの宮本浩次を迎え、昨年2018年11月にリリースし話題となった楽曲「明日以外すべて燃やせ feat.宮本浩次」が待望のアナログ化が決定。この楽曲は、作詞は谷中敦(Baritone Sax)、作曲は沖祐市(Keyboards)が担当し、今年の夏フェスでの共演でも話題となっている1曲だ。また、B面には、「Are You Ready To Ska?」を収録。





<リリース情報>







東京スカパラダイスオーケストラ

『明日以外すべて燃やせ feat.宮本浩次 / Are You Ready To Ska?』



発売日:2019年11月3日(日)

価格:1500円(税抜)

形態:7インチシングルレコード



トラックリスト:

Side A:明日以外すべて燃やせ feat.宮本浩次

Side B:Are You Ready To Ska?