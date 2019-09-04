スカパラ、エレカシ宮本浩次とのフィーチャリング曲をレコードリリース

デビュー30周年を迎えたスカパラが、11月3日「レコードの日」に7インチシングルレコード『明日以外すべて燃やせ feat.宮本浩次 / Are You Ready To Ska?』をリリースすることを発表した。
ゲストボーカルにエレファントカシマシの宮本浩次を迎え、昨年2018年11月にリリースし話題となった楽曲「明日以外すべて燃やせ feat.宮本浩次」が待望のアナログ化が決定。この楽曲は、作詞は谷中敦（Baritone Sax）、作曲は沖祐市（Keyboards）が担当し、今年の夏フェスでの共演でも話題となっている1曲だ。また、B面には、「Are You Ready To Ska?」を収録。
＜リリース情報＞
東京スカパラダイスオーケストラ
『明日以外すべて燃やせ feat.宮本浩次 / Are You Ready To Ska?』
発売日：2019年11月3日（日）
価格：1500円（税抜）
形態：7インチシングルレコード
トラックリスト：
Side A：明日以外すべて燃やせ feat.宮本浩次
Side B：Are You Ready To Ska?
デビュー30周年を迎えたスカパラが、11月3日「レコードの日」に7インチシングルレコード『明日以外すべて燃やせ feat.宮本浩次 / Are You Ready To Ska?』をリリースすることを発表した。
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