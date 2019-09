江口寿史がShiggy Jr.のライブグッズ用イラストを描き下ろした。

過去に同バンドのCD「LISTEN TO THE MUSIC」や「ALL ABOUT POP」のジャケットを執筆してきた江口。約3年ぶりのタッグとなる新作イラストをあしらったTシャツやトートバッグは、9月7日に東京・マイナビBLITZ赤坂で行われるShiggy Jr.のラストライブ「Shiggy Jr. LAST LIVE -That's what I call Shiggy Jr.-」の会場で販売される。同ライブのチケットはすでにソールドアウトしているものの、グッズのみの購入も可能なので、気になる人は足を運んでみては。

「Shiggy Jr. LAST LIVE -That's what I call Shiggy Jr.-」

日時:2019年9月7日(土)開場15:45、開演16:30

会場:東京都 マイナビBLITZ赤坂

グッズ・CD先行販売:14:00~予定