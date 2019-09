金のぐでたまを探せ！　太鼓の達人とぐでたまが脱力コラボ

2019年9月4日(水)より全国アミューズメント施設にて、『太鼓の達人 グリーンver.』と『ぐでたま』がスペシャルコラボ! コラボグッズが手に入るキャンペーンも開催する。



サンリオの脱力系人気キャラクター・ぐでたまが『太鼓の達人』とコラボし、『ぐでたま テーマソング』と『ぐでたま ぷちょへんざ』の2曲が『太鼓の達人 グ リーン Ver.』に新規収録されており、コラボ楽曲をプレイするといろいろなぐでたまたちが登場し、演奏を盛り上げてくれる。







コラボ楽曲プレイ時には、今回だけの描き下ろしイラストがゲーム内に登場するので、ぜひご注目を。



▲コラボ限定の描き下ろしイラストも楽しみ





また、2人プレイ「いっしょにワイワイ演奏モード」で演奏時にはいろいろなぐでたまたちが ”ラッキー音符” として譜面上に登場する。

演奏終了後には、2人の息ぴったり度と「ぐでたまからのメッセージ」がランダムで表示されるというお楽しみもある。



期間中にコラボ楽曲をプレイし、演奏後に表示される結果発表画面を撮影してキャンペーンに応募した方の中から、抽選で計600名様に限定コラボグッズがプレゼントされる。



ひとりプレイで『ぐでたま テーマソング』または『ぐでたま ぷちょへんざ』をプレイし、演奏後に結果発表画面を撮影して、 Twitter もしくは Instagram に 「#ぐでぐでの達人」をつけて投稿した方の中から、それぞれ抽選で200名様に、コラボ限定イラストのアクリルキーホルダーをプレゼント。







ふたりプレイの「いっしょにワイワイ演奏』で「ぐでたま テーマソング」または、「ぐでたま ぷちょへんざ」をプレイし、演奏後に結果発表画面を撮影して、Twitterもしくは Instagramに「#太鼓の達人にぐでたま」をつけて投稿した方の中から、それぞれ抽選で100名様に、第1弾9月4日(水)〜19日(木)にコラボランチトートバッグ、第2弾9月20日(金)〜10月7日(月)ではコラボフラットポーチがプレゼントされる。





さらに全国のプレイ総回数に応じて限定コラボぬり絵や限定コラボ壁紙もキャンペーン特設ページにて配信される。

全国のアミューズメント施設の『ぐでたま テーマソング』『ぐでたま ぷちょへんざ』の2曲の合計プレイ総回数が5万回を達成すると、キャンペーン特設ページから限定コラボぬり絵がダウンロードできるように。さらに、プレイ総回数10万回達成で、スマー トフォン用の限定コラボ壁紙がダウンロードできるようになる。

ぐでたままみれの『太鼓の達人』でカワイイ限定グッズを手に入れるチャンス。チャレンジしてみてはいかがだろう。









(C) 2013, 2019 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. G601455 S/D・G

(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc.