これなに？　謎の毛玉、発売!!!

セガより2019年10月31日(木)に発売される『WHO are YOU ? スノー』。”洗って変身する”雪玉のようなこのアイテム、一体何に変身するのか!?





『WHO are YOU ? スノー』のトランクには雪玉のように真っ白な謎の毛玉が入っている。

なんとこの毛玉、お水で洗うと大変身するサプライズトイ!



変身する動物はペンギン、シロクマ、セイウチの全3種のいずれか1種。付属のネームタグに名前を書けるようになっているので、あなたの手で動物を生み出し、名付けの親になれる楽しみもプラスされている。

▲水で洗うとアラ不思議、動物の姿に!



雪のような毛玉のサイズは直径15cmで、価格は3500円+税。

『WHO are YOU ? スノー』という名の通り、寒いところからやってきた凍える謎の毛玉を助けるという設定も。毛玉を優しく洗ってあげて、寒さから救い出すというヒーロー&ヒロインになったようなぷち体験もできる。

さらに、動物たちのお腹のハートを温めてあげることで、色が変わる仕掛けも搭載している。



寒さに震える毛玉を救うのはあなたです!



Designed&(C)2019 Worlds Apart Ltd.All Rights Reserved. (C)SEGATOYS