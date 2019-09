マイルス・モラレスに続き、もう1人のスパイダーマンも立体化！

先月アニメージュプラスでご紹介した「MAFEX SPIDER-MAN (Miles Morales)」は覚えておいでだろうか? 全高約16センチクラスの可動フィギュアMAFEXに布服を導入し、映画『SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE』(邦題『スパイダーマン:スパイダーバース』)の主人公マイルス・モラレスを再現したアイテムだ。

だが実際に映画を見たファンの中には「そりゃマイルスは主役だから出るよね。でもあれだ……まだいるでしょう、こうストーリー上に重要だったスパイダーマンが……!」と思った人もいるのではなかろうか。

お待たせしました、我らが中年スパイダーマン、ピーター・B・パーカーがMAFEXに登場だ!





MAFEX SPIDER-MAN(Peter B.Parker)/メディコム・トイ/8800円+税/2020年6月発売予定/映画『SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE』)より、異世界から来たスパイダーマン、ピーター・B・パーカーを可動フィギュア化。彼は原作コミック基本世界のピーター・パーカーに近い人生を送っていたが、私生活はさらに不遇で妻とも離婚、少しやさぐれた性格になっていた。だがヒーローとしてはベテランで、異世界で新人スパイダーマンのマイルスと出会い、彼の師匠役を務めることになる。

全高約16センチ。全身を覆うスパイダーマンスーツはいつものMAFEXと同じように造形で再現されているが、その上から布製のスウェットパンツとコートを着せる構成になっている。

マグカップ、ピザ、拾い物で左右バラバラの靴、脱いだマスク、ウェブ(クモ糸)パーツなどが付属。表情パーツは4種。



ここからはさらにMAFEXの情報を紹介していこう。









MAFEX SPACE SUIT GREEN HELMET & ORANGE SUIT Ver./メディコム・トイ/5800円+税/2019年11月発売予定/映画『2001: a space odyssey』(邦題『2001年宇宙の旅』)に登場した宇宙服の1種を可動フィギュアで再現。全高約16センチ。

胸の操作パネルやバックパック、ヘルメット後部などのディテールも細部まで忠実に再現されている。





MAFEX PENNYWISE/メディコム・トイ/8800円+税/2019年9月発売予定/2017年のホラー映画『IT』(邦題『IT/イット"それ"が見えたら、終わり。』)のペニーワイズを可動フィギュア化。全高約16センチ。

「赤い風船」「折り船」パーツ付属。表情パーツ3種。



アメコミ・実写映画系を中心に展開中のMAFEX。だが実は『エヴァンゲリオン』や『七つの大罪』などのアニメ系アイテムもあるので、守備範囲は広い。アクションフィギュアファンは今後の情報にも注目だ!



