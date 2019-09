Perfume「一番お腹が空く曲」で選んだのは？

PerfumeがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。9月18日(水)にリリースされるベストアルバム『Perfume The Best “P Cubed”』に収録される全52曲から、それぞれがお題に合ったタイトルを選択。3人が揃うか試してみました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! Perfume LOCKS!」9月2日(月)放送分)かしゆか:『丼ものといえば』? せーの!『カツ丼!』みたいなやつですか?あ~ちゃん:なるほど。でもこれさ、曲でやるんでしょ?かしゆか:そう。だから52曲あって、3人が一致するか。1/52が当たるか……!?あ~ちゃん:これはやばいよ。かしゆか:だって……「チョコレイト・ディスコ」は、季節関係なくいつも歌ってるなと思って。のっち:たしかにね。のっち:お腹が空くやつ……。かしゆか:えー。じゃあそういうこと!?あ~ちゃん:これもあれしかないですよねぇっ?!かしゆか:怖い怖い(笑)。あ~ちゃん:これ一択っ!のっち:でも食べ物の曲、結構あるんだよな。どれかな……?あ~ちゃん:もうあれしかないと思うんですけどねぇ。何回も言ってますからね!のっち:何回も言ってる?!あ~ちゃん:1曲しかありませんよねぇ?!かしゆか:何回も言ってるの?のっち:大丈夫かな……。――ここで“一番お腹が空く曲”を発表あ~ちゃん:え~……!かしゆか:いやわかるよ。私も途中まで「マカロニ」で決めてたんだけど、何回も言ってるって言われちゃったら……。のっち:いや、「どっちかなー?」って思ったんですけどね~。あ~ちゃん:はぁ~。合わないですよねぇ~。かしゆか:難しいですね。でも今のところ出てきてるの2曲だけですからね。気持ちは近いよ!のっち:前向き(笑)。あ~ちゃん:あ~。みんな横文字。かしゆか:ライブで叫んでるイメージだったな~。あ~ちゃん・のっち:パーティーメーカーー!!のっち:私、「FAKE IT」も考えた。かしゆか:あ~分かる! 私も「FAKE IT」と迷ってた。のっち:気持ちいいタイトルが、たくさんあるってことですもんね。あ~ちゃん:それがいちばんいいですよね!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/