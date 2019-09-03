BLACKPINKの「オフィシャル出待ち」ができる？ 新アルバム特典決定　

BLACKPINKが10月16日にリリースするアルバム『KILL THIS LOVE -JP Ver.-』に封入される応募特典の内容が決定した。



『KILL THIS LOVE -JP Ver.-』初回限定盤には、A4サイズのフォトブックをはじめ、B3ポスター、フォトカードなど合計6点の特典をスペシャルパッケージに封入。さらに、全7形態すべてに封入されているシリアルナンバーによる応募で、抽選で280名に12月４日から行われるワールドツアー「BLACKPINK 2019-2020 WORLD TOUR IN YOUR AREA」日本公演のチケットをプレゼント＆メンバーに直接会うことができる「オフィシャル出待ち」や、直筆サイン入りポスターなどが抽選で合計510名に当たる。「オフィシャル出待ち」は、12月から予定されている日本公演のライブ終演後、当選者のみに知らされる指定場所で、ファンのもとをBLACKPINKのメンバー本人が訪れ、身近にメンバーと会うことができる貴重な機会となる。





＜リリース情報＞







BLACKPINK

『KILL THIS LOVE -JP Ver.-』



発売日：2019年10月16日（水）

①初回限定盤（BLACK Ver.）：4000円（税抜）

-1CD（全10曲収録）

＋A4 Size SPECIAL PHOTO BOOK（BLACK Ver./PINK Ver. 共通）

-スペシャルパッケージ仕様

-豪華封入特典

・B3ポスター（BLACK Ver.）

・フォトカード（集合1枚＋ソロ4種のうちランダムで1枚）（BLACK Ver.）

・ステッカーシート（BLACK Ver.）

・フィルム型しおり（BLACK Ver./PINK Ver.共通）

・ポラロイド風カード（ソロ4種のうちランダムで1種）

（BLACK Ver./PINK Ver.共通）

*特典応募シリアルアクセスコード付き

【封入シリアルナンバー応募特典】

A賞：【BLACKPINK 2019-2020 WORLD TOUR IN YOUR AREA】日本公演

チケット付きオフィシャル出待ち 70名×4回公演分(東京/大阪/福岡) 計280名

B賞：直筆サイン入りポスター 30名

C賞：スペシャル待受け(画像) 200名



②初回限定盤（PINK Ver.）：4000円（税抜）

-1CD（全10曲収録）

＋A4 Size SPECIAL PHOTO BOOK（BLACK Ver./PINK Ver. 共通）

-スペシャルパッケージ仕様

-豪華封入特典

・B3ポスター（PINK Ver.）

・フォトカード（集合１枚＋ソロ4種のうちランダムで1枚）（PINK Ver.）

・ステッカーシート（PINK Ver.）

・フィルム型しおり（BLACK Ver./PINK Ver.共通）

・ポラロイド風カード（ソロ4種のうちランダムで1種）

（BLACK Ver./PINK Ver.共通）

*特典応募シリアルアクセスコード付き



③通常盤：2400円（税抜）

-1CD（全10曲収録）

*特典応募シリアルアクセスコード



④〜⑦各メンバーソロ盤（数量限定）

各1CD（全10曲収録）

*特典応募シリアルアクセスコード



＝CD収録曲＝

*全形態共通

1. Kill This Love -JP Ver.-

2. Dont Know What To Do -JP Ver.-

3. Kick It -JP Ver.-

4. Hope Not -JP Ver.-

5. DDU-DU DDU-DU （Remix） -JP Ver.-

6. Kill This Love -KR Ver.-

7. Dont Know What To Do -KR Ver.-

8. Kick It -KR Ver.-

9. Hope Not -KR Ver.-

10. DDU-DU DDU-DU （Remix） -KR Ver.-



■BLINK JAPAN限定

BLINK JAPAN（BLACKPINKファンクラブ）会員限定で『KILL THIS LOVE -JP Ver.-』リリース記念グッズ付初回限定盤（BLACK Ver.） 、初回限定盤（PINK Ver.）を販売致します。詳しくBLINK JAPANサイトをご確認ください。





＜ツアー情報＞

「BLACKPINK 2019-2020 WORLD TOUR IN YOUR AREA」



＝日本公演日程＝

2019年12月4日（水）東京ドーム

2020年1月4日（土）京セラドーム大阪

2020年1月5日（日）京セラドーム大阪

2020年2月22日（土）福岡ヤフオク! ドーム◆



チケット一般発売日：2019年9月21日（土）10:00~



BLACKPINK JAPAN Official Website：https://ygex.jp/blackpink/



