アイルーの回復薬をゲット！　『MHW：アイスボーン』がプライズに登場

PS4版の発売が9月6日(金)と迫ったゲーム『モンスターハンターワールド:アイスボーン』より、”回復薬ボトル(アイルーver.)”がプライズ景品で登場する。2019年9月上旬より順次展開予定だ。



オトモアイルーが作中で使う肉球マークがキュートなデザインをそのままに、ハンディサイズに仕上げた回復薬ボトルは、水筒として実際に飲み物を入れて持ち歩くことができる便利なアイテム。



全国のカプコン直営アミューズメント施設のほか、24時間どこでもプライズゲームが楽しめる『カプコンネットキャッチャーカプとれ』でもチャレンジすることができる。また、カプコンカフェ池袋店にてノベルティ付きドリンクセットとして取り扱い予定となっている。



狩りやお出かけのお供の必須アイテム・回復薬をゲットして、ハンターライフを楽しもう!



【商品概要】

モンスターハンターワールド:アイスボーン 回復薬ボトル(アイルーver.)



発売日:2019年9月上旬より順次展開予定

発売元:株式会社カプコン

取扱:プライズ景品として取り扱い

■カプコン直営アミューズメント施設

■カプコンネットキャッチャー カプとれ





■ノベルティつきドリンクセットお取り扱い

カプコンカフェ池袋店

開催期間:2019年9月5日(木)~10月16日(水)

