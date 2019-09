『デビル メイ クライ 5』のコラボメニュー登場！　カプコンカフェ レイクタウン店へGO

2019年9月5日(木)~2019年10月9日(水)までの期間、カプコンカフェ レイクタウン店にて『デビル メイ クライ 5』とのコラボレーション企画が開催される。それにともない、気になる限定メニューが一挙公開された。



カプコンカフェ レイクタウン店で開催されるコラボ企画では、クリフォトの実をイメージしたリンゴまるまるを使用したアップルパイや、Drファウストの帽子をイメージしたパイと、レッドオーブをイメージしたレッドカレーなど、限定コラボメニューが多数登場する。



また、メニューやドリンクをオーダーするとオリジナルランチョンマットやオリジナルコースターがプレゼントされる。



事前にカフェの席を予約することができる「ネット予約」もあるので活用しよう。



【限定コラボメニュー】



1.クリフォトのアップルパイ 価格:1280円+税

クリフォトの実をイメージしたリンゴまるまるを使用したアップルパイ。

フランボワーズソースで仕上げていますので、甘く華やかな香りも楽しいスイーツ。

2.Dr.ファウストのレッドカレーポットパイ 価格:1480円+税

Drファウストの帽子をイメージしたパイと、レッドオーブをイメージしたレッドカレー。

パイとナチョスに辛口のカレーをディップしてお召しがりを。

3.グリフォン「BBQタイム」 価格:1480円+税

「BBQタイム」!! グリフォンのセリフからイメージしたグリルチキンのバーベキューセット。

トッピングの青色のバーニャカウダーを味のアクセントにしてお召し上がりいただける。

4.ネロ 価格:800円+税

ネロのエクストラカラーのコスチュームをイメージしたドリンク。

5.ダンテ 価格:800円+税

ダンテのエクストラカラーのコスチュームをイメージしたドリンク。



その他に、「カプコンカフェ×DMC5プレート」(1480円+税)、「キリエのお弁当アメリカンサンドイッチ」(1280円+税)などのメニューもある。メニューの詳細はカプコンカフェ公式ページにて確認することができる。



【オリジナルランチョンマット&オリジナルコースター】



メニューをオーダーした方にはランチョンマットをプレゼント。

ドリンクを注文すると、オリジナルコースター(全10種)をランダムで1枚プレゼント。





【開催概要】

『デビル メイ クライ 5』コラボレーション



開催期間:2019年9月5日(木)~2019年10月9日(水)

場所:カプコンカフェ レイクタウン店

埼玉県越谷市レイクタウン4-2-2 イオンレイクタウンkaze 3F

営業時間:物販9:00〜22:00/飲食11:00〜22:00(L.O.21:00)