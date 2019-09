『刀使ノ巫女』×『結城友奈は勇者である』コラボ第2弾開催！

スマートフォン向けゲーム『刀使ノ巫女 刻みし一閃の燈火』と、TVアニメ『結城友奈は勇者である』のコラボ第2弾を9月1日より開催中。



『刀使ノ巫女 刻みし一閃の燈火』は、通称”とじとも”。オリジナルTVアニメ『刀使ノ巫女』の世界を、ゲームオリジナルキャラクターたちの視点で楽しめる剣戟コマンドバトルRPGで、人気イラストレーターのしずまよしのりがメインキャラクター原案を務め、音楽は柳川和樹(代表作:『フィリスのアトリエ~不思議な旅の錬金術士~』など)が担当。

異形の存在を斬って祓う”刀使”と呼ばれる”神薙ぎの巫女”たちの物語は、アニメ本編とリンクしつつ、もうひとつの刀使たちの奮闘劇を描く。



TVアニメ『結城友奈は勇者である』は、”勇者部”に所属している中学2年生の主人公・結城友奈と仲間の成長や葛藤を描いた人気作品。本コラボでは、本編より2年前を描いた物語『結城友奈は勇者である -鷲尾須美の章-/-勇者の章-』を取り上げる。



今回のコラボ第2弾では、ピックアップコラボ召集にて、前回コラボで登場しなかったキャラクターたちが登場。両作品の世界がクロスするコラボストーリーも、新展開が楽しめる。

さらに、前回コラボで登場した一部のキャラクターが手に入る復刻召集のほか、コラボ開催を記念したお得なキャンペーンを実施している。





▲『結城友奈は勇者である』 コラボ第2 弾開催決定PV



(C)伍箇伝計画/刀使ノ巫女製作委員会

(C)2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.





【イベント内容一部紹介】

■『結城友奈は勇者である』ピックアップコラボ召集



「『結城友奈は勇者である』ピックアップコラボ召集」では、コラボ衣装を纏ったメインメンバー「安桜美炎【勇者II】」「山城由依【勇者II】」「柊篝【勇者II】」「此花寿々花【勇者II】」が登場する。

開催期間:2019年9月1日(日) 0:00 ~ 2019年9月13日(金) 23:59









さらに、サポートメンバーとして『結城友奈は勇者である』の「乃木園子」(CV:花澤香菜)、「三ノ輪銀」(CV:花守ゆみり)が登場。新規ボイスを実装する。







■コラボ記念プレゼントキャンペーン

『結城友奈は勇者である』出演声優のサイン色紙を抽選で2名にプレゼント! サイン色紙は、三森すずこ、花澤香菜、花守ゆみりの3名による寄せ書きサインとなる。

応募方法は、『刀使ノ巫女 刻みし一閃の燈火』公式Twitterアカウントをフォローして、対象ツイートをリツイート。さらに、キャンペーン期間中に『刀使ノ巫女 刻みし一閃の燈火』を3日間以上プレイすることが条件となる。(※ログインの切り替わりは4:00 になります)



期間:2019年8月28日(水)~2019年9月10日(火) 3:59