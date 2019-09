『あんステ』～Destruction×Road～全キャストコメント＆公演ダイジェスト映像公開！

2015年4月にリリースされ、ダウンロード数300万を突破しているスマートフォン向けゲームアプリ『あんさんぶるスターズ!』。本作を原作とした舞台『あんさんぶるスターズ!エクストラ・ステージ』~Destruction×Road~が、大阪・梅田芸術劇場メインホールにて開幕。



8月30日(金)には、東京・品川プリンスホテル ステラボールでも上演され、この度、公演前に行なわれた出演者全員による囲み取材でのコメント、公演写真がいち早く公開された。



『あんさんぶるスターズ!』は、”綺羅星のごとき”才能に溢れた若者たちを代々育成し輩出してきた由緒ある養成学校”私立夢ノ咲学院”を舞台に、個性豊かな登場人物たちの成長を描く、Happy Elements K.Kが贈る大人気作品。



現在は4周年に突入し、原作声優によるコンサートにとどまらず、キャラクターたちによるCGライブ『DREAM LIVE』も回を重ねて大成功を収めているほか、ファン待望のTVアニメが7月より放送スタートした。本公演は、朔間零がリーダーを務める、ダークかつ野生的なユニット『UNDEAD』がメインとなっている。



【全キャストコメント】



■小南光司(朔間零 役)

ついに『UNDEAD』メインの作品がきたかと、決まったときからドキドキ、ワクワクしておりました。『あんステ』は(初演から数えて)3年間やらせていただいているのですが、まさか座長までやらせていただけて、本当に夢みたいな気持ちでいっぱいです。僕らが3年間やってきたものもありますし、新鮮なキャストのみんなとも力を合わせて、新しい風を吹き込んだ『あんステ』を皆様に見ていただけたらと思っています。

舞台は2部構成となっていて、一幕は今までのシリーズで演じてきた時系列の1年前のお話です。それを踏まえて時系列が戻った二幕を見ると、キャラクターの深みや人間性がさらに感じられると思いますので、ぜひ注目していただきたいと思います。みんな、楽しむぞー!(キャスト全員:オーッ!!)



■赤澤遼太郎(大神晃牙 役)

小南くんも話した通り、一幕と二幕で時系列が異なっているので、それぞれのキャラクターの成長や、その1年で何を思って誰と出会い、どんな感じに変化したのかが感じられると思います。お客様それぞれの”推しキャラ”がどう変わっていくのかをお楽しみください。皆様に幸せになっていただけるよう、精一杯頑張ります! 劇場でお待ちしています。



▲デッドマンズ



■奥谷知弘(羽風薫 役)

僕が演じる羽風薫は飄々としていて、今までは人間味があまり感じられなかったのですが、今回は『UNDEAD』メインのお話で人間らしさが現れるような台詞やシーンがたくさんありますので、今までシリーズをご覧いただいたお客様や応援してくださる方々にどう感じ取ってもらえるのか、どう表現できるかが個人的には見どころです。最後まで誰ひとり欠けることなく、カンパニーの全員で一丸となって大千秋楽まで走り切るので、応援、そして拡散、拡散をよろしくお願いします! この夏を熱い夏にしましょう!



■瑛(乙狩アドニス 役)

(第2作目の)『~Take your marks!~』以来にオカリナを吹きます! とても練習したので、ぜひそこを見ていただきたいです。アドニスが日本に来てから、朔間零とどう関わって『UNDEAD』になっていくのかを皆さんに見ていただけたらなと思います。最後までケガなく、ストレッチして頑張りたいと思います! 待ちに待った『UNDEAD』メインの公演、皆様楽しみにしていてください!



▲『UNDEAD』

■佐伯亮(守沢千秋 役)

今回は初めて1年前の千秋を演じさせていただくことになったので、自分の中でいろいろと試行錯誤して、研究しながら作ってきました。1年前に千秋が頑張っていたからこそ、二幕のみんなにつながるという思いで一幕を闘っているので、ぜひそこを見ていただきたいです。そして今回、初めて『流星隊』に舞台オリジナル曲ができました! 歌割りとフォーメーションをとにかく見てほしいです。自分たちでもやっていて鳥肌が立つ瞬間が何度もあるので、ぜひ見ていただきたいと思っています。『流星隊』は勇気と元気と、そして笑顔をみなさんにお届けすべく頑張りますので、ぜひ応援よろしくお願いします!



■堀海登(深海奏汰 役)

今回は『あんステ』史上一番出演キャストが少ないのですが、その分、キャストひとりひとりが熱量とパワーを持ってお芝居に臨んでいる姿にぜひ注目していただきたいです。『流星隊』らしく熱く楽しく、大千秋楽まで走り抜けたいと思っています。応援の程、よろしくお願いします。忘れられない夏の思い出を一緒に作りましょう!



■小西成弥(南雲鉄虎 役)

一幕と二幕でお話が違うので、空気も全然違います。『流星隊』は二幕の色を変える、盛り上げていけるような色になれればと思っています。全力で頑張ります!

最高の一カ月にしましょう、見に来てね!



■一ノ瀬竜(高峯翠 役)

僕の一番好きなシーンが、一幕の守沢先輩。歌っているときの表情がすごく魅力的で、稽古場で見ていた僕と大河くんが泣きそうになったくらい素敵なので、見どころです。翠くんはゆるキャラのために全力で頑張ります。毎公演、全力でできるよう体調管理をしっかりしつつ、みんなで最後まで走り抜けられたらと思います。キャスト12人全員で、最高の夏をお届けします。



■深澤大河(仙石忍 役)

『エクストラ・ステージ』には『UNDEAD』、『流星隊』は初参戦させていただきます。海賊と海軍という、新たに作っていただいた衣裳をぜひとも皆様に見ていただきたいです。『紅月』のことを僕は”道具使いの紅月”と呼んでいるんですけど、今回も魅力的で素敵なパフォーマンスを披露しています。皆様に元気をお届けしたいと思いますので、ぜひ一緒に、最高に楽しんでください。



▲『流星隊』



■宮澤佑(蓮巳敬人 役)

一幕と二幕でストーリーが全然違う、盛りだくさんな舞台になっています。一幕は(原作イベントストーリーの)『追憶*それぞれのクロスロード』ですので、朔間零役の小南くんとたくさん話をして作ってきたふたりの関係性をぜひ見ていただけたらと思います。前作から参加させていただいて、2年生の頃の敬人くんを少しだけ演じさせていただきましたが、今回は弱さや信念を持っている部分が多いので、気合を入れて頑張っていきたいです! この舞台を観劇して、何かひとつでも心に残ってくれたら嬉しいです。劇場でお待ちしております。



■武子直輝(鬼龍紅郎 役)

今回出演する3ユニットの色が本当に違っていて、『UNDEAD』はクールでカッコ良くて、『流星隊』は楽しくて明るくて見ているこちらもほっこりするようなグループで、『紅月』は美しさを持っている。この三者がユニットとして並ぶとどんな化学反応が起きるのだろうと、最初は考えてもなかなかイメージが浮かばなかったのですが、いざ皆でやってみるといいチームワークでしたし、バランスがいいなと思いました。このバランスの良さを皆さんに届けて、僕らの楽しさも全部お客様に伝わればいいなと思います。残り42公演、頑張らせていただきます。どんな暑さも吹き飛ばす、最高のステージをお届けいたします。



▲デッドマンズ&鬼龍紅郎



■神永圭佑(神崎颯馬 役)

『あんさんぶるスターズ!』の象徴ともいえる、男子高校生が成長してキラキラ輝くという部分が、どのユニットにもあると思いますが、特に『UNDEAD』のとある曲がめちゃくちゃカッコイイ! どの曲のことなのかは、ぜひ観に来てくださった方に「この曲かな?」と一緒に考えてもらえたら嬉しいです。個人的に、自分が声をあてているキャラクターをやらせていただいているので、よく”本家”と言われたりもしましたが、そこはまったく意識せずに、『あんステ』は『あんステ』として、これまでのキャストが大事に作り上げてきた颯馬を引き継いで、僕も大事に演じていけたらと思います。いざ、品川プリンスホテル ステラボール、天王洲 銀河劇場へ!



▲『紅月』



舞台シリーズは2016年6月に初演、2017年1月に続編(~Take your marks!~)が上演、同年9月にエクストラ・ステージとしてKnights篇(~Judge of Knights~)上演、2018年1月にメインストーリー完結篇として~To the shining future~が上演され、同年9月に、『あんステ』初となるライブ公演『あんステフェスティバル』(『あんステフェス』)が開催。その後シリーズ初登場となる『Valkyrie』を迎えたValkyrie篇(~Memory of Marionette~)が上演され、まさに原作通りのキャラクターの再現性と圧倒的パフォーマンスで大好評を博した。



今作も”エクストラ・ステージ”となり、初のUNDEADメインとなる公演で、原作のイベントストーリー、 『出航!海上の海賊フェス』『追憶*それぞれのクロスロード』の2本が描かれる。



(C)2016 Happy Elements K.K/あんステ製作委員会