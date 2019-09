“日本一オメでたい人情ラウドロックバンド”の目標は…「紅白でシャウトがしたい」

ロックバンド「MUCC」のヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組:JACK IN THE RADIO」。8月26日(月)の放送では、“日本一オメでたい人情ラウドロックバンド”「オメでたい頭でなにより」から赤飯さん(Vo)、ぽにきんぐだむさん(Gt&Vo)が登場。バンドについてのお話や、目標である“紅白歌合戦”について語りました。(TOKYO FM「JACK IN THE RADIO」2019年8月26日(月)放送より)“日本一オメでたい人情ラウドロックバンド”という肩書きは、とあるライターさんからの一言がキッカケだったそうです。逹瑯:「オメでたい頭でなにより」って、一言でどんなバンドって説明してる?赤飯:肩書きは“日本一オメでたい人情ラウドロックバンド”って言ってます。逹瑯:“人情”が入るんだ(笑)! そこになんで“人情”が入るの?赤飯:ラウド音楽って、どうしても絶望であったり、ネガティブなことをアウトプットする音楽だと思われがちなんですけど、我々は“ポジティブなものをアウトプットしていきたい”という想いを軸にやっているんですよ。で、そうやっているうちに、とあるライターさんが「君たちは人情ラウドロックバンドだね!」って言ってくださって。それが“ズキュンッ!”ってなって、そこからパクリました(笑)。逹瑯:目指すところは?赤飯:武道館と紅白!逹瑯:あら!赤飯:“まずは武道館”という、バンドマンとしての目標はずっと掲げてて。ゆくゆくは紅白でシャウトがしたいんですよ。逹瑯:オメでたいもんね、紅白ね。やっぱり(笑)。赤飯:まだ紅白で「ウォーー」ってやった人はいないと思うんですよ。胸張ってやりたいんですよ。逹瑯:早くやらないと! ゴールデンボンバーに取られちゃうかもしれないよ。ぽにきんぐだむ(以下、ぽに):あっはっはっはっ(笑)。逹瑯:やりかねない(笑)。赤飯:大丈夫です! キリショー(鬼龍院翔)はシャウトしません。逹瑯:最近するじゃん! そっち系の曲あるもん。赤飯:そっかそっか(笑)。逹瑯:でも、紅白側だもんね。この曲やってくださいって選ぶの。こっちがやりたい曲じゃないから。赤飯:やばいじゃん。ぽに:もう全部シャウトしてればいいんじゃ……。赤飯:あ、じゃあ全部入れます(笑)逹瑯:(全部シャウトすると)選ばれないかもしれない(笑)。赤飯:そうか、全曲ブレイク(ダウン)を入れたら……。逹瑯:バンド自体がね(笑)。ぽに:出られなくなるという……(笑)。逹瑯:でもいいよね、そういう目標があるって!◎9月2日(月)放送の「JACK IN THE RADIO」は引き続き、「オメでたい頭でなにより」から赤飯さん、ぽにきんぐだむさんをお迎えします。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:JACK IN THE RADIO放送日時:毎週月曜25:30~26:00パーソナリティ:逹瑯(MUCC)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/jack