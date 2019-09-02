「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載された人気グルメマンガが原作のテレビアニメ「食戟（しょくげき）のソーマ」の第4期「食戟のソーマ 神ノ皿（しんのさら）」が、10月11日からTOKYO MX、BS11で放送されることが分かった。

「食戟のソーマ」は、附田祐斗さんが原作、佐伯俊さんが作画を手がけ、森崎友紀さんが料理監修を担当したグルメマンガで、2012年11月～19年6月に「週刊少年ジャンプ」で連載。名門料理学校・遠月学園を舞台に、下町の定食屋の息子・幸平創真が独創的な料理で、ライバルと料理対決を繰り広げる姿が描かれた。テレビアニメ第1期が2015年4～9月、第2期が2016年7～9月、第3期が2017年10～12月と2018年4～6月に放送された。

◇スタッフ（敬称略）

監督：米たにヨシトモ▽シリーズ構成：ヤスカワショウゴ▽キャラクターデザイン：下谷智之▽助監督：鈴木洋平▽サブデザイン：小森篤▽美術監督：備前光一郎▽色彩設計：伊藤由紀子▽撮影監督：黒澤豊▽編集：近藤勇二▽音響監督：明田川仁▽音楽：加藤達也▽オープニングテーマ：STEREO DIVE FOUNDATION「Chronos」▽エンディングテーマ：nano.RIPE「エンブレム」▽アニメーション制作：J.C.STAFF

◇キャスト（敬称略）

幸平創真：松岡禎丞▽薙切えりな：金元寿子▽田所恵：高橋未奈美▽司瑛士：石田彰▽小林竜胆：伊藤静▽タクミ・アルディーニ：花江夏樹▽一色慧：櫻井孝宏▽久我照紀：梶裕貴▽女木島冬輔：楠大典▽斎藤綜明：小西克幸▽茜ヶ久保もも：釘宮理恵▽紀ノ国寧々：花澤香菜▽叡山枝津也：杉田智和▽薙切薊：速水奨▽幸平城一郎：小山力也