HYDEの“籠城型”のライブツアー「HYDE LIVE 2019」が、昨日9月1日に北海道・Zepp Sapporoでファイナルを迎えた。

最新アルバム「ANTI」を携えて全国7都市を舞台に全26公演を行ったHYDE。最終公演ではステージに“NEO TOKYO”の街並みが映し出される中、「WHO'S GONNA SAVE US」でライブの幕を開けた。その後も「AFTER LIGHT」「FAKE DIVINE」といったシングル曲を連発し、「札幌、最終日へようこそ。ペース配分っていう言葉はなしにして全力できてね。見切り発車で行こう!」と観客に呼びかけると「DEVIL SIDE」ではスピーカーに登りフロアを煽ったり、ドラムを叩いたりと振り切ったパフォーマンスを展開。「MIDNIGHT CELEBRATION II」ではフロアに足を踏み入れ、オーディエンスを巻き込んで絶唱した。

インターバルを挟んだあと、HYDEはSlipknot「Duality」をカバー。同曲のパフォーマンス中には会場の2階に登場し、場内の熱狂を加速させた。そして「さらにはっちゃけていくよ。最後、全部出さないと!」と叫び、「GLAMOROUS SKY」「AHEAD」を連続投下。最後にHYDEは「『ANTI』がここまでみんなに愛されるアルバムになるとは思ってなかったです。アメリカ回ってくるんだけど、絶対何かをつかんで帰ってきたいと思います。もっとすごいところに君たちを連れていく自信があるんで覚悟しとけよ! 今日は本当にありがとうございました!」と挨拶をすると、観客が照らすスマートフォンのバックライトの光を浴びながらDuran Duranの「ORDINARY WORLD」を歌い上げて2カ月半におよんだツアーを締めくくった。

なお、HYDEは今月中旬よりStaresetのサポートアクトとして全米を回り、12月7、8日に千葉・幕張メッセ国際展示場4~6ホールにて「HYDE LIVE 2019 ANTI FINAL」を開催する。

HYDE「HYDE LIVE 2019」2019年9月1日 Zepp Sapporo セットリスト

01. WHO'S GONNA SAVE US

02. AFTER LIGHT

03. FAKE DIVINE

04. INSIDE OF ME

05. DEVIL SIDE

06. TWO FACE

07. SET IN STONE

08. ZIPANG

09. OUT

10. MAD QUALIA

11. SICK

12. DON'T HOLD BACK

13. LION

14. ANOTHER MOMENT

15. MIDNIGHT CELEBRATION II

16. Duality

17. GLAMOROUS SKY

18. AHEAD

19. ORDINARY WORLD

HYDE LIVE 2019 ANTI FINAL

2019年12月7日(土)千葉県 幕張メッセ国際展示場4~6ホール

2019年12月8日(日)千葉県 幕張メッセ国際展示場4~6ホール