ロサンゼルス・ドジャースは1日(日本時間2日)、アリゾナ・ダイヤモンドバックスと対戦。延長の末ドジャースが4-3と勝利したこの試合で、ドジャースのダスティン・メイ投手の頭部にライナー性の打球が直撃する場面があった。





試合は、ドジャースが初回から1点を先制し、3回にも1点を追加。4回裏のドジャースは2番手のメイをマウンドに送った。メイは先頭を三振に取ったが、ここから3連打で満塁のピンチを招く。





ここで打席に入ったジェイク・ラム内野手は、カウント1-1から外角のボールを共振。鋭いライナー性の打球がメイの頭部に直撃し、ボールが大きく跳ね返る適時打となった。倒れこんだメイだったが、自力で歩いてベンチに下がり、交代。最悪の事態を免れた。





米メディア『SBネーション』によれば、この打球の速度は91マイル(約146キロ)だった。頭部の右上に直撃した形となったものの、試合後にデーブ・ロバーツ監督はメイの診断結果を『打撲』と発表。今後の方針は様子を見ながら決める方向だ。





試合は、この回に3点を失ったドジャースが9回に追いつき、さらに11回に1点を勝ち越して4-3の勝利を収めた。







【動画】146キロライナーが投手の頭部直撃…

フォックススポーツ・アリゾナの公式ツイッターより



Scary moment here, but thankfully Dustin May walked off on his own power after being hit in the head by a line drive.



D-backs tie the game on the play.

— FOX Sports Arizona (@FOXSPORTSAZ)