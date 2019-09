世界が注目のアーティスト・ひなたかほりがシリーズに！

アーティスト系ソフビのカプセルトイ、VAG(ヴァイナル・アーティスト・ガチャ)。1回500円という手軽さと全高約6センチ前後の集めやすいサイズが好評で、ついにSERIES 20まで弾を重ねる人気シリーズとなった。

そのSERIES 20は「ひなたかほりコレクション」と題して、全てひなたかほりのアイテムが導入される、という新機軸を導入している。VAGは基本1シリーズで5種同時リリースなのだが、5種とも同一作者のアイテムで揃えられるのは今回が初だ。

ひなたかほりは代表作の「MORRIS The Cat with Antlers」が、日本のみならずアジア圏でも高い人気を呼んでいる注目のアーティスト。今回も5種中3種はモリスの派生タイプとなっている。





(C) KAORI HINATA



VAG (VINYL ARTIST GACHA) SERIES 20 ひなたかほりコレクション/販売元:プレステージ、発売元:メディコム・トイ/1回500円(税込)/2019年9月発売予定/ミニサイズソフビのカプセルトイ。各全高約6センチ。それぞれカラーバリエーション5種あり。ソフビのカルチャースクール「中空カレッジ」でおみやげソフビになっていたプーカもVAGサイズになってラインナップ入り。ガチャガチャ筐体毎に種類は分けられており、例えばキティモリスの台からキノラは出ないようになっている。

なお、2019年9月7日(土)〜2019年9月8日(日)に渋谷西武モヴィーダ館6階特設会場で開催される「ART CREATOR 女子会 in SEIBU SHIBUYA」で先行発売の予定。



ここからは、メディコム・トイから発売されるVAG以外のソフビの情報をお届けしよう。





(C) 石森プロ・東映



(左から)ノコギリトカゲ、サソリジェロニモJr.、大神官ダロム、機甲隊長ガテゾーン/メディコム・トイ/各7800円+税/2019年12月発送予定/東映レトロソフビコレクションの新作。『仮面ライダーV3』『仮面ライダーX』『仮面ライダーBLACK』『仮面ライダーBRACK RX』の怪人が勢揃いだ。各全高約24センチ。1/6計画店頭及び、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2019年8月24日(土)00:00から2019年9月30日(月)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。







(C) 石森プロ・東映



(左から)ナマズギラー、ハリネズラス、仮面ライダー旧2号(マスクとれ仕様)/メディコム・トイ/各4444円+税、旧2号のみ5370円+税/2019年12月発送予定/東映レトロソフビコレクションM(ミドル)の新作。『仮面ライダー』の怪人とヒーローが勢揃い。仮面ライダー旧2号はマスクが着脱可能。各全高約15センチ。1/6計画店頭及び、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2019年8月24日(土)00:00から2019年9月30日(月)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。





(C) 円谷プロ



ギャンゴ/メディコム・トイ/4000円+税/2019年12月発送予定/『ウルトラマン』に登場した怪獣ギャンゴを、マーミットとランペイジスタジオのタッグでレトロソフビ化。1/6計画店頭及び、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2019年8月24日(土)00:00から2019年9月30日(月)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。





(C) 円谷プロ



ブースカモリス(左)、ウルトラモリス(右)/メディコム・トイ/各1万1500円+税/9月下旬発送予定/つのの生えたねこモリスが、ブースカ&ウルトラマンとコラボ。各全高約13センチ。メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2019年8月24日(土)00:00から2019年9月10日(火)23:59まで申し込みを受け付け、抽選販売。9月20日までに当選者に連絡、9月末日発送予定。





TM & (C) TOHO CO., LTD.



(左から)ゴジラ (ゴジラの逆襲版)、初代ゴジラ 5期(ランペイジスタジオ)、初代ゴジラ 6期(ランペイジスタジオ)/メディコム・トイ/8000円+税(左)、1万2000円+税(中・右)/2019年12月発送予定/ゴジラのソフビアイテムをリリースする企画ゴジラバイナルウォーズEXの新作。マーミット製の逆襲版ゴジラと、ランペイジスタジオの初代ゴジラ。各全高約23センチ。1/6計画店頭及び、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2019年8月24日(土)00:00から2019年9月30日(月)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。





(C) 永井豪/ダイナミック企画



JAC マジンガーZ/メディコム・トイ/5万円+税/2019年12月発送予定/ヴィンテージトイをイメージしたレトロテイストでマジンガーZを再現。JAC(ジャンボ・アメイジング・キャラクターズ)シリーズ第2弾で、全高約60センチのジャイアントサイズ。1/6計画店頭及び、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2019年8月24日(土)00:00から2019年9月10日(火)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。





(C)創通・サンライズ



ジャイアント ダイターン3(レトロトイカラーVer.)/メディコム・トイ/4万5000円+税/2019年11月下旬発送予定/サンライズコレクションの新作。全高約60センチのジャイアントサイズ。アニメ画面では白・ライトグレー・黄色(一部)になる部分を、玩具を意識して銀や金で塗装している。1/6計画店頭及び、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2019年8月24日(土)00:00から2019年9月30日(月)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。





(C) 光プロ



ポセイドン/メディコム・トイ/1万円+税/2019年12月発送予定/あべ♨︎とおるのダイナマイトコレクションの新作。『バビル2世』に登場する巨大ロボットポセイドンをレトロテイストで再現。全高約25センチ。1/6計画店頭及び、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2019年8月24日(土)00:00から2019年9月30日(月)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。





(C) 永井豪/ダイナミック企画



司馬宙/メディコム・トイ/8000円+税/2019年12月発送予定/あべ♨︎とおるのダイナマイトヒーローズの新作。『鋼鉄ジーグ』の主人公・司馬宙をレトロテイストで再現。全高約25センチ。1/6計画店頭及び、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2019年8月24日(土)00:00から2019年9月30日(月)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。





(C) 楳図かずお/小学館



猫目小僧/9259円+税/2019年12月発送予定/楳図かずおのマンガ『猫目小僧』の主人公をレトロテイストで再現。全高約21センチ。1/6計画店頭及び、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2019年8月24日(土)00:00から2019年9月30日(月)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。





(C) スタジオロータス



かの字/1万1111円+税/2019年12月発送予定/1970年代、とある子供番組で活躍していたキャラクター・かの字をソフビ化。全高約25センチ。メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2019年8月24日(土)00:00から2019年9月30日(月)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。





(C) zariganiworks



たねマン/メディコム・トイ/8000円+税/2019年9月下旬発送予定/謎のヒーロー・たねマンのソフビ。マスク着脱可能。全高約25センチ。メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2019年8月24日(土)00:00から2019年9月10日(火)23:59まで申し込みを受け付け、抽選販売。9月20日までに当選者に連絡、9月末日発送予定。





(C) Teresa/Production_Genmu



郷土玩具怪獣イヌハリゴン 寿サイズ(黒)/メディコム・トイ/1万2000円+税/2019年9月下旬発送予定/照紗のオリジナル怪獣イヌハリゴンのソフビ。全高約23センチ。メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2019年8月24日(土)00:00から2019年9月10日(火)23:59まで申し込みを受け付け、抽選販売。9月20日までに当選者に連絡、9月末日発送予定。





(C) BRIDGE SHIP HOUSE



TOY Matthew(Green) & TOY Morris(Green)(左)、TOY Matthew(Original) & TOY Morris(Original)(右)/メディコム・トイ/2019年9月下旬発送予定/アーティスト・ブリッジシップハウスの代表的なアイコンであるマシューとモーリスのソフビ。マシュー全高約15.5センチ、モーリス全高約7センチ。メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2019年8月24日(土)00:00から2019年9月10日(火)23:59まで申し込みを受け付け、抽選販売。9月20日までに当選者に連絡、9月末日発送予定。





(C) MAMES



JAM 踊り猫ボタン/メディコム・トイ/7万円+税/2020年1月発送予定/ビッグサイズのアーティスト系ソフビJAM(ジャンボ・アーティスト・モンスターズ)の新作。アーティストMAMESのオリジナルキャラ。全高約60センチ。1/6計画店頭及び、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2019年8月24日(土)00:00から2019年9月10日(火)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。





(C) HikariBambi



怪獣ネムケ/メディコム・トイ/8000円+税/2019年9月下旬発送予定/ひかりバンビのオリジナル怪獣ソフビ。全高約13センチ。メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2019年8月24日(土)00:00から2019年9月10日(火)23:59まで申し込みを受け付け、抽選販売。9月20日までに当選者に連絡、9月末日発送予定。





(C) KAE TANAKA



かえちゃん/5000円+税/2019年9月下旬発送予定/アーティスト田中かえによるオリジナルキャラのソフビ。メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2019年8月24日(土)00:00から2019年9月10日(火)23:59まで申し込みを受け付け、抽選販売。9月20日までに当選者に連絡、9月末日発送予定。





(C) MEDICOM TOY

(C) KAORI HINATA

(C) ART JUNKIE

(C) TERESA

(C) NORIYA TAKEYAMA

(C) CBL



ガチャポス 萬福猫 其の一/発売元:ENGAWA、スペースファクトリー、販売元:メディコム・トイ/1回500円(税込)/2019年9月発売予定/郵便局に置かれるカプセルトイ・ガチャポスの新作。デザインにはひなたかほり、ART JUNKIE、照紗、タケヤマ・ノリヤが参加している。(問)「ガチャポス」事務局(株式会社スペースファクトリー) https://space-factory.co.jp/gachapos/





(C) MARMIT



遮光器土偶/発売元:マーミット、販売元:メディコムトイ/5000円+税/2019年12月発送予定/マーミットの怪獣天国EXの新作。1887年に亀ヶ岡遺跡から出土した土偶を元にしたベストセラーアイテムで、今回はニューカラーで登場。全高約24センチ。1/6計画店頭及び、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2019年8月24日(土)00:00から2019年9月30日(月)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。



特撮・アニメのキャラからアーティスト系まで、現在ソフビの裾野はかなり広がっている。購入方法は通販中心になってしまうが、逆に言うと地方でも購入難易度はあまり変わらない、ということ。気に入ったアイテムがあったら、気軽に受注してみよう。



特記なき場合、問合せ先はメディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555



※一部のアイテムは監修中のサンプルを撮影しております。発売商品とは一部異なる場合がございます。また、画像上のサイズ比は実際の商品と異なる場合があります。