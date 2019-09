『Despicable Me 3』よりスチュアートとケビンがBE@RBRICK化！

『Despicable Me 3』シリーズに登場する黄色い生命体、ミニオン。独特の言葉を話し、画面狭しと駆け回る彼らは日本でも人気キャラクターとなった。

そのミニオンが、メディコム・トイのクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)になって登場。数あるミニオンの中から、スチュアートとケビンがラインナップ入りしている。





(1)BE@RBRICK STUART & KEVIN 2PACK (2)BE@RBRICK STUART 400% (3)BE@RBRICK KEVIN 400% (4)BE@RBRICK STUART 1000% (5)BE@RBRICK KEVIN 1000%/メディコム・トイ/(1)3200円+税、(2)(3)各1万円+税、(4)(5)各3万7000円+税/(1)2020年1月発売予定、(2)(3)2020年1月発売・発送予定/『Despicable Me 3』よりスチュアートとケビンをベアブリック化。100%は各全高約7センチ、400%は全高約28センチ、1000%は全高約70センチ。(1)は一般発売、(2)(3)はメディコム・トイ直営各店舗及び、オンラインストア各店にて2019年9月10日(火)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。また2020年1月には一部店頭販売も予定。



ここからはミニオンズ以外のベアブリックと、生活雑貨を展開するMLE(メディコム・トイ ライフ エンタテインメント)の情報をお届けしよう。





BE@RBRICK fragmentdesign MICKEY MOUSE COLOR Ver. 100% & 400%(左2点)、1000% (右)/メディコム・トイ/1万6000円+税(左)、6万8000円(右)/2019年9月発売予定/ディズニーを象徴するキャラクター、ミッキーマウスの生誕90周年を記念したベアブリック。fragmentdesignによるデザインで、通常のミッキーでは黒い色の部分が光輝くメッキ仕様になっている。3サイズあり、100%と400%はセット。メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて数量限定発売、なくなり次第終了。





BE@RBRICK UNDEFEATED MICKEY MOUSE 1000%/販売元:Undefeated Japan、発売元:メディコム・トイ/5万8000円+税/2019年9月発売予定/こちらもミッキーマウス90歳記念、アパレルブランドUNDEFEATEDとのコラボベアブリック。メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、UNDEFEATED限定店舗及びオンラインストア、他一部店舗にて数量限定発売、なくなり次第終了。(問)メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555、UNDEFEATED 原宿 明治通り 03-6804-6992





BE@RBRICK 「Van Gogh Museum」Sunflowers 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万3000円+税(左)、4万8000円+税(右)/2019年12月発売・発送予定/フィンセント・ファン・ゴッホによる名画「Sunflowers」を、オランダのVan Gogh Museum(ゴッホ美術館)監修のもとにデザインしたベアブリック。100%と400%はセット。メディコム・トイ直営各店舗及び、オンラインストア各店にて2019年9月10日(火)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。また2019年12月には一部店頭販売も予定。





BE@RBRICK SPACE SUIT GREEN HELMET & ORANGE SUIT Ver. 100% & 400%/メディコム・トイ/1万2000円+税/2019年12月発売・発送予定/『2001: a sapce odyssey』(邦題『2001年宇宙の旅』)に登場した、緑のヘルメットでオレンジのスーツの宇宙服をベアブリック化。100%と400%の2体セット。メディコム・トイ直営各店舗及び、オンラインストア各店にて2019年9月10日(火)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。また2019年12月には一部店頭販売も予定。





BE@RBRICK RAPHAEL 1000%/メディコム・トイ/4万2000円+税/2020年1月発売・発送予定/『Teenage Mutant Ninja Turtles』(邦題『ミュータント タートルズ』など)に登場するラファエロが1000%のベアブリックになった。タートルズは原作や各アニメ版、実写版で多少デザインが異なるが、このアイテムは90年代に日本でも放送され大人気だった1987年版TVアニメをベースにしている。メディコム・トイ直営各店舗及び、オンラインストア各店にて2019年9月10日(火)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。また2020年1月には一部店頭販売も予定。





BE@RBRICK 招き猫 ペコちゃん 蓄光 1000%/発売元:不二家/4万8000円+税/2019年9月発売予定/不二家のペコちゃんを招き猫ベアブリックにアレンジ。名前の通り、ボディの白い部分が蓄光仕様になっている。不二家ネットショップ「ファミリータウン(www.family-town.jp)」、メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて数量限定発売、なくなり次第終了。(問)メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555、不二家ネットショップコールセンター 0120-228-305 (土・日・祝祭日除く平日10〜18時)





←BE@RBRICK 謎の魚 第2形態/メディコム・トイ/2000円+税/2019年11月発売予定/千葉ロッテマリーンズのマスコットキャラ「謎の魚」、その第2形態をベアブリックで再現。魚の口の中から、もう一つの顔がのぞいているのが特徴だ。2019年8月31日(土)からマリーンズオンラインストア(http://shop.marines.co.jp/)にて先行予約販売中。数量限定のためなくなり次第終了。(問)千葉ロッテマリーンズ 03-5682-6341 info@marines.co.jp









BE@RBRICK MARK & LONA/メディコム・トイ/2900円+税/2019年10月発売予定/ゴルフウェアのブランドMARK & LONAのベアブリック。ブランドマークであるスカルと交差したゴルフクラブがデザインに落とし込まれている。キーチェーン付属。大きさは全高約7センチの100%サイズだ。MARK & LONA一部直営店舗及びオンラインストアにて数量限定発売、なくなり次第終了。(問)MARK & LONA お問い合わせフォーム https://www.markandlona.com/contact/









cleverin × BE@RBRICK (designed by nendo)/発売元:大幸薬品、販売元:メディコム・トイ/4000円+税/9月発売予定/空間に浮遊するウイルス・菌を除去するクレベリンを収納できるベアブリック型ケース。クレベリンスティックに加え、フレグランススティックも付属。今回はデザインオフィスnendoによるデザインとなっている。全高約15センチ。(問)大幸薬品 お客様相談係 0570-783-818 (土・日・祝日を除く9〜17時)





BE@RBRICK Guess Sport 100% & 400% Jersey(左2点)、logo(右2点)/メディコム・トイ/各1万2000円+税/2019年8月発売予定/アパレルブランドGuess Sportのベアブリック。JerseyとLogo、それぞれ100%と400%の2体セット。4体セットではないのでご注意を。メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売。









九谷BE@RBRICK fragmentdesign/メディコム・トイ/18万5000円+税/2019年9月発売予定/九谷焼の白磁に可動ジョイントを組み込んだ400%ベアブリック。全高約28センチ。熟練職人の手で1点ずつハンドメイド仕上げ。プロデュース:中祥人(ミッドランドクリエイション)。数量限定発売。表参道ヒルズのメディコム・トイ直営店「MEDICOM TOY PLUS」にて販売。(問)MEDICOM TOY PLUS・03-3479-5555





BE@RBRICK × Lewis Leathers 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万3000円+税(左)、20万円+税(右)/2019年9月発売予定/レザーライダースブランド・ルイスレザーのベアブリック。1000%は着ぐるみ仕様。MEDICOM TOY PLUS、Lewis Leathers一部販売店舗、他一部店舗にて数量限定発売。(問)MEDICOM TOY PLUS・03-3479-5555







BE@RBRICK 招き猫 白 金運 100%(左)、400%(右)/メディコム・トイ/1200円+税(左)、5500円+税(右)/2019年9月発売予定/和のベアブリックはスカイツリータウン ソラマチ店の名物アイテム。その中でも特に人気の「招き猫」に新バージョンが登場。(問)東京スカイツリータウン内 メディコム・トイ 東京ソラマチ 03-3622-6000





MLE ”The SHINING” ① COIN CASE ②DOCUMENT CASE A4 ③TRAVEL POUCH LARGE ④WAIST BAG ⑤SV PEN CASE/メディコム・トイ/①2200円+税 ②3800円+税 ③5500円+税 ④5000円+税 ⑤2800円+税/2019年10月発売・発送予定/スタンリー・キューブリック監督のホラー映画『THE SHINING』(邦題『シャイニング』)をモチーフにした生活雑貨アイテム。舞台となったオーバールック・ホテルのカーペットの柄が使用されている。





KNIT GANG COUNCIL ①KNIT SCARF "CARPET" ②KNIT SCARF "TWINS" ③CREW NECK SWEATER "TWINS"/メディコム・トイ/①②1万2800円+税、③2万7000円+税/2019年10月発売・発送予定/『THE SHINING』モチーフのニットアイテム。メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売。





KNIT GANG COUNCIL ①KNIT BLOUSON "ALEX" ②CREW NECK SWEATER "ALEX" ③KNIT SCARF "ALEX"/メディコム・トイ/①3万2000円+税、②2万7000円+税、③1万2800円+税/①2019年9月発売予定、②③2019年10月発売予定/映画『A CLOCKWORK ORANGE』(邦題『時計じかけのオレンジ』)のニットアイテム。メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売。





①BE@RMUG Lewis Leathers ②BE@RBRICK × Lewis Leathers PINS ③BE@RBRICK × Lewis Leathers KEY RING ④BE@RTEE Lewis Leathers/メディコム・トイ/(左から)3800円+税、1800円+税、3500円+税、5500円+税/2019年9月発売予定/ルイスレザーとベアブリックがコラボした雑貨アイテム。表参道ヒルズのメディコム・トイ直営店MEDICOM TOY PLUS、Lewis Leathers一部販売店舗、他一部店舗にて数量限定発売。(問)MEDICO TOY PLUS・03-3479-5555







