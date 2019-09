タリスカーの世界観を体感できる一夜限りのスペシャルイベント

シングルモルトウイスキー タリスカーのブランドコンセプト「MADE BY THE SEA」の世界観を体感できる一夜限りのスペシャルイベント『タリスカー・ラヴァーズ東京 2019』を、東京・天王洲運河に浮かぶ「T-LOTUS M(ティーロータス エム)」で2019年9月27日(金)に開催する。



スコットランド・スカイ島で最も歴史ある蒸留所が生み出す、海潮の風味と黒胡椒の香りが特徴のシングルモルトウイスキー、タリスカー。古くは『宝島』の著者であるロバート・ルイス・スチーブンソンが”King of Drinks(酒の王様)”と評し、最近ではタリスカー25年が「東京ウイスキー&スピリッツコンペティション2019」にて最優秀スコッチシングルモルト(オフィシャル部門)に選ばれた。その特徴的な味わいに熱烈なファンが多く、長く愛され続けているシングルモルトである。







『タリスカー・ラヴァーズ東京 2019』は、そんなタリスカー、シングルモルトを愛する全ての人に贈るイベント。スカイ島そのものを表現し大好評だった昨年のイベントに続き、今回も「ESCAPE TO SKYE」をテーマに、タリスカーの生まれ故郷、スコットランド・スカイ島行きの船が東京に寄港。 船上デッキで心地よい秋風を感じながら、タリスカーを堪能できる。



画一的なウイスキーイベントを超える、海に育まれたタリスカーならではの世界観をぜひ体験いただきたい。



ウエルカムドリンクとして、タリスカー スパイシーハイボールを無料で提供。

二杯目以降は、タリスカーフルラインナップ(10年、ストーム、ポートリー、57ノース、18年、25年、30年、ディスティラーズ エディション)を有料(400円~)で愉しめる。

【入場無料】ただし、完全予約制(こちら≪ https://taliskerlovers2019.peatix.com/ ≫ のページより予約チケットを入手可能。)入れ替え制。