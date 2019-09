埼玉・さいたまスーパーアリーナで計3日間にわたり行われた世界最大級のアニメソングイベント「Animelo Summer Live 2019 -STORY-」の3日目公演が、昨日9月1日に開催された。

最終日のトップバッターは藍井エイルと蒼井翔太の2人の“あおい”。胸元に青いバラの花を飾り、ブラックを基調にした揃いの衣装で登場した彼らは、T.M.Revolution×水樹奈々の楽曲「Preserved Roses」を迫力のハーモニーで歌い上げ、開幕早々会場をヒートアップさせた。

前半は初出演のアクトが次々登場。爽やかな楽曲で魅せるスピラ・スピカは、徳島出身のボーカル・幹葉が観客の顔を1人ひとり見ながら「どこから来たんですか? 徳島ですね。隣も徳島、徳島、徳島……」と徳島弁でマシンガントークを展開し、「面白いけどまいて!」と書かれたカンペを出されて笑いを誘うなど存在感を示した。全員異なる衣装が特徴的な虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会は、緊張した様子を見せつつも9人の個性を1つに重ねて「TOKIMEKI Runners」を歌唱。JUNNAは真っ赤な照明に染め上げられたステージで「コノユビトマレ」を披露し、テクニカルなバンドの演奏とともに「賭ケグルイ××」のダークな世界観で会場を飲み込む。一方MCでは「私と同じ、今年受験生の方いますか?」と呼びかけ、「めっちゃいるやん! 大丈夫ですか? 大丈夫だよね!」とラフなトークで観客を和ませた。

「アイドルマスター」の如月千早としてカバーした曲「遠い音楽」を、歌手デビュー10周年、声優デビュー20周年という節目の「アニサマ」でセレクトした今井麻美。続いて登場した内田雄馬はソロアーティストとしては初出演となり、「僕が初めて『アニサマ』に来たのは高校2年生の頃、アイドルマスターを観に来ました。まさか今井さんの次に歌う日が来るなんて」と感慨を語る。そこへOxTの2人が登場。オーイシマサヨシが次に出番を迎える内田真礼に向け「大事な弟さん、ちょっとだけお預かりします!」と呼びかけると、「ウルトラマンR/B」から「Hands」を披露し観客を沸かせた。弟に続いて登場した姉・内田真礼のステージでは、「ボン▽キュッ▽ボンは彼のモノ▽」で会場中の視線を集めた上坂すみれが再登場。2人は、出番を次に控えるZAQが手がけた「魔女になりたい姫と姫になりたい魔女のラプソディー」で会場を大いに盛り上げた。

森久保祥太郎と元SOUL'd OUTのShinnosukeによるユニット・buzz★Vibesは、初出演ながら森久保の経歴を活かしたメドレーで沸かせる。まずはbuzz★Vibesの「buzz★Parade」から、彼が茂野吾郎役で出演していた「MAJOR」のオープニングテーマ「心絵」へ。さらにDJ.Cooとして出演した劇場版「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」の挿入歌「EZ DO DANCE」では、ゲストのラッパーのMOTSUと一緒に会場をダンスホールに一変。前半のトリとして登場したサプライズゲストの放課後ティータイムにバトンをつなげた。

後半の幕を開けたのはJAM Project。「Tread on the Tiger's Tail」では大声量の「Super Robot Wars!」コールを誘い、「静寂のアポストル」では遠藤正明のロングトーン、福山芳樹のハイトーンシャウトで観客を熱狂させた。自己紹介のMCを挟み、影山ヒロノブは「15年前も長老でした。今日もたぶん俺が長老です……残念です」と笑いを誘いながら、2020年に結成20周年を迎えることを報告。続けて「ハードな曲ではないけど魂を込めた曲です」と伝えてバラード「HERO」につなぐ。その後は「アニサマ」を幾度となく沸かせてきた「SKILL」に突入。間奏ではアニサマフレンズとしてこの日の出演者が多数ステージに現れ、観客と一緒になって飛び跳ね後半戦の始まりに勢いをつけた。

黒崎真音、蒼井翔太のアニソンと「アニサマ」に対する愛溢れるステージに続き、「Clattanoia」で威勢よく登場したのはOxT。2人がミドルテンポの「ゴールデンアフタースクール」を届けると、突如「さっきからアニメの曲ばっかで面白くないなー」と「SSSS.GRIDMAN」の新条アカネの声が響く。「ちょっとくらい怪獣が出ないと盛り上がらないよ」という彼女の仕業でステージに“アンチ”が現れると、続いてメインモニターに表示されたグリッドマンの呼びかけでグリッドマンも出現。2体のバトルと共に同アニメのオープニングテーマ「UNION」が始まる。グリッドマンは間奏で一度はピンチに陥るも、観客の声援を受けて立ち上がり、見事現れたアンチをすべて撃破。最後はOxTや観客と一緒に「アクセスフラッシュ!」の掛け声でポーズを取ってヒーローショーさながらのステージを去っていった。

続いてアニサマバンドによるギター、ベース、ドラムのセッションに、1人ずつ加わる形で登場したのはPoppin'Party。最後に登場した愛美による「もっと声聞かせて!」の声から始まった「ティアドロップス」では、2バンド分の重厚なロックサウンドが響く。そのままステージ上に残ったメンバー5人は、アニメ映像とシンクロした演奏と歌唱で「STAR BEAT!~ホシノコドウ~」「キズナミュージック♪」を畳み掛けた。

3日間の大トリとして登場した藍井エイルは「シリウス」「INNOCENCE」とアッパーナンバーを立て続けに披露し、会場一面をペンライトの青で染める。そして「『アニサマ』ただいま」とMCを始めた藍井は、まず3日目のトリという大役を務めることに触れ、運営とファンに感謝。さらに「真っ暗な暗闇が訪れても明るい月が消え去ることがないように、今回の『アニサマ』……素敵な、きらきらした月のような3日間は簡単に消え去ることはない」と語って、「月を追う真夜中」を熱唱。ラストナンバー「IGNITE」では炎が吹き上がるステージで「ラストだぞ!」と観客を煽り立て、ブレイク時には「最高のストーリーできてるね!」と満面の笑顔。最後まで堂々と歌い上げた藍井は、大きな声援を浴びながら「したっけ!」と元気な別れの挨拶で本編をクローズさせた。

イベントのラストを飾ったのは、出演者全員によるテーマソング「CROSSING STORIES」。アニサマバンド、作曲者・佐藤純一によるピアノの演奏に乗せて出演者と観客の大合唱が響き渡り、3日間にわたって綴られた物語は閉じた。なお終演後のメインモニターでは、「Animelo Summer Live 2019 -STORY-」の模様がNHK BSプレミアムで12月1日、12月8日、12月15日に放送されることが発表されている。

「Animelo Summer Live 2019 -STORY-」3日目セットリスト

01.Preserved Roses / 藍井エイル×蒼井翔太(TVアニメ「革命機ヴァルヴレイヴ」1st SEASON OPテーマ)

02.スタートダッシュ / スピラ・スピカ(TVアニメ「ガンダムビルドダイバーズ」第2クールEDテーマ)

03.イヤヨイヤヨモスキノウチ! / スピラ・スピカ(TVアニメ「通常攻撃が全体攻撃で二回攻撃のお母さんは好きですか?」OPテーマ)

04.TOKIMEKI Runners / 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会(「ラブライブ!スクールアイドルフェスティバルALL STARS」テーマソング)

05.ボン▽キュッ▽ボンは彼のモノ▽ / 上坂すみれ(TVアニメ「なんでここに先生が!?」OPテーマ)

06.last sparkle / 上坂すみれ(TVアニメ「ポプテピピック TVスペシャル」第13話OPテーマ)

07.SHIORI~CheerS / ClariS(TVアニメ「終物語」EDテーマ~TVアニメ「はたらく細胞」EDテーマ)

08.secret base ~君がくれたもの~ / ClariS(TVアニメ「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。」EDテーマ)

09.コノユビトマレ / JUNNA(TVアニメ「賭ケグルイ××」OPテーマ)

10.イルイミ / JUNNA(TVアニメ「BEM」EDテーマ)

11.Believe in Sky / 今井麻美(TVアニメ「ぱすてるメモリーズ」OPテーマ)

12.遠い音楽 / 今井麻美

13.Speechless / 内田雄馬(TVアニメ「この音とまれ!」第1クールEDテーマ)

14.Hands / OxT×内田雄馬(「ウルトラマンR/B」OPテーマ)

15.鼓動エスカレーション / 内田真礼(TVアニメ「ダイヤのA actII」第2弾EDテーマ)

16.youthful beautiful / 内田真礼(TVアニメ「SSSS.GRIDMAN」EDテーマ)

17.魔女になりたい姫と姫になりたい魔女のラプソディー / 内田真礼 feat. 上坂すみれ

18.BRAVER / ZAQ(TVアニメ「食戟のソーマ 餐ノ皿」OPテーマ)

19.ソラノネ / ZAQ(TVアニメ「荒野のコトブキ飛行隊」OPテーマ)

20.buzz★Parade~心絵 / buzz★Vibes(TVアニメ「メジャー 1st Season」OPテーマ)

21.EZ DO DANCE~buzz★Parade / buzz★Vibes feat. MOTSU(劇場版「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」挿入歌)

22.Don't say “lazy” / 放課後ティータイム(TVアニメ「けいおん!」EDテーマ)

23.GO! GO! MANIAC / 放課後ティータイム(TVアニメ「けいおん!!」OPテーマ)

24.Tread on the Tiger's Tail / JAM Project(ゲーム「スーパーロボット大戦T」OPテーマ)

25.静寂のアポストル / JAM Project(TVアニメ「ワンパンマン」第2期OPテーマ)

26.HERO / JAM Project

27.SKILL / JAM Project with アニサマフレンズ(ゲーム「第2次スーパーロボット大戦α」OPテーマ)

28.ハム太郎とっとこうた / 小倉唯×内田真礼(TVアニメ「とっとこハム太郎」OPテーマ)

29.ハイタッチ☆メモリー / 小倉唯(TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガードG ストライドゲート編」EDテーマ)

30.Raise / 小倉唯(TVアニメ「カンピオーネ!~まつろわぬ神々と神殺しの魔王~」EDテーマ)

31.ROAR / 黒崎真音(TVアニメ「とある魔術の禁書目録III」新OPテーマ)

32.幻想の輪舞 / 黒崎真音(「グリザイア:ファントムトリガー THE ANIMATION」OPテーマ)

33.Tone / 蒼井翔太(TVアニメ「この音とまれ!」第1クールOPテーマ)

34.UNLIMITED / 蒼井翔太(テレビ朝日系「BREAK OUT」2015年4月度OPテーマ)

35.Clattanoia / OxT(TVアニメ「オーバーロード」OPテーマ)

36.ゴールデンアフタースクール / OxT(TVアニメ「ダイヤのA actII」EDテーマ)

37.UNION / OxTxSSSS.GRIDMAN(TVアニメ「SSSS.GRIDMAN」OPテーマ)

38.ティアドロップス / Poppin’Party feat.アニサマバンド(TVアニメ「BanG Dream!」再放送EDテーマ)

39.STAR BEAT!~ホシノコドウ~ / Poppin’Party(TVアニメ「BanG Dream!」/「BanG Dream! 2nd Season」挿入歌)

40.キズナミュージック♪ / Poppin’Party(TVアニメ「BanG Dream! 2nd Season」OPテーマ)

41.シリウス / 藍井エイル(TVアニメ「キルラキル」前期OPテーマ)

42.INNOCENCE / 藍井エイル(TVアニメ「ソードアート・オンライン」フェアリー・ダンス編OPテーマ)

43.月を追う真夜中 / 藍井エイル(TVアニメ「グランベルム」OPテーマ)

44.IGNITE / 藍井エイル(TVアニメ「ソードアート・オンラインII」ファントム・バレット編OPテーマ)

45.CROSSING STORIES / アニサマ2019出演アーティスト(「Animelo Summer Live 2019 -STORY-」テーマソング)

※▽は白抜きハートマークが正式表記。

(c)Animelo Summer Live 2019