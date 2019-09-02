J1第25節が8月30日から9月2日にかけて各地で行われた [写真]＝J.LEAGUE

　2019明治安田生命J1リーグ第25節が8月30日から9月2日にかけて各地で行われた。

　首位のFC東京は名古屋グランパスの敵地に乗り込んだ。D・オリヴェイラはPKを獲得すると一度は弾かれるもこぼれ玉を確実に決めた。49分には髙萩洋次郎が2点目を決めるが、83分には名古屋が1点を返す。試合はそのまま終了しFC東京が2－1で勝利を収めた。

　2位の鹿島アントラーズも清水エスパルスとアウェイで対戦。上田綺世の2ゴールに加えて、遠藤康とセルジーニョの1得点づつで鹿島は4－0の快勝を収め、首位にプレッシャーをかけ続ける展開となった。

　結果は以下の通り。

■J1第25節
名古屋グランパス　1－2　FC東京
横浜F・マリノス　3－1　ガンバ大阪
松本山雅FC　0－0　大分トリニータ
ジュビロ磐田　0－2　サンフレッチェ広島
ヴィッセル神戸　2－3　北海道コンサドーレ札幌
サガン鳥栖　2－1　ベガルタ仙台
清水エスパルス　0－4　鹿島アントラーズ
セレッソ大阪　2－1　川崎フロンターレ
湘南ベルマーレ　1－1　浦和レッズ

■J1順位表
1位 FC東京（勝点52／得失点差＋18）
2位 鹿島（勝点48／得失点差＋23）
3位 横浜FM（勝点45／得失点差＋13）
4位 広島（勝点43／得失点差＋15）
5位 川崎F（勝点41／得失点差＋14）
6位 C大阪（勝点40／得失点差＋8）
7位 札幌（勝点39／得失点差＋12）
8位 大分（勝点36／得失点差＋4）
9位 湘南（勝点31／得失点差－6）
10位 名古屋（勝点31／得失点差0）
11位 浦和（勝点31／得失点差－11）
12位 神戸（勝点29／得失点差＋1）
13位 清水（勝点29／得失点差－26）
14位 G大阪（勝点28／得失点差－6）
15位 仙台（勝点28／得失点差－9）
16位 鳥栖（勝点27／得失点差－18）
17位 松本（勝点24／得失点差－14）
18位 磐田（勝点18／得失点差－18）

■J1第26節対戦カード（9月13日、14日）
▼13日
19：30　浦和　vs　C大阪
19：30　清水　vs　名古屋

▼14日
14：00　札幌　vs　仙台
18：00　大分　vs　湘南
19：00　川崎　vs　磐田
19：00　横浜FM　vs　広島
19：00　神戸　vs　松本
19：00　G大阪　vs　鳥栖
19：00　鹿島　vs　FC東京