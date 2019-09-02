2019明治安田生命J1リーグ第25節が8月30日から9月2日にかけて各地で行われた。
首位のFC東京は名古屋グランパスの敵地に乗り込んだ。D・オリヴェイラはPKを獲得すると一度は弾かれるもこぼれ玉を確実に決めた。49分には髙萩洋次郎が2点目を決めるが、83分には名古屋が1点を返す。試合はそのまま終了しFC東京が2－1で勝利を収めた。
2位の鹿島アントラーズも清水エスパルスとアウェイで対戦。上田綺世の2ゴールに加えて、遠藤康とセルジーニョの1得点づつで鹿島は4－0の快勝を収め、首位にプレッシャーをかけ続ける展開となった。
結果は以下の通り。
■J1第25節
名古屋グランパス 1－2 FC東京
横浜F・マリノス 3－1 ガンバ大阪
松本山雅FC 0－0 大分トリニータ
ジュビロ磐田 0－2 サンフレッチェ広島
ヴィッセル神戸 2－3 北海道コンサドーレ札幌
サガン鳥栖 2－1 ベガルタ仙台
清水エスパルス 0－4 鹿島アントラーズ
セレッソ大阪 2－1 川崎フロンターレ
湘南ベルマーレ 1－1 浦和レッズ
■J1順位表
1位 FC東京（勝点52／得失点差＋18）
2位 鹿島（勝点48／得失点差＋23）
3位 横浜FM（勝点45／得失点差＋13）
4位 広島（勝点43／得失点差＋15）
5位 川崎F（勝点41／得失点差＋14）
6位 C大阪（勝点40／得失点差＋8）
7位 札幌（勝点39／得失点差＋12）
8位 大分（勝点36／得失点差＋4）
9位 湘南（勝点31／得失点差－6）
10位 名古屋（勝点31／得失点差0）
11位 浦和（勝点31／得失点差－11）
12位 神戸（勝点29／得失点差＋1）
13位 清水（勝点29／得失点差－26）
14位 G大阪（勝点28／得失点差－6）
15位 仙台（勝点28／得失点差－9）
16位 鳥栖（勝点27／得失点差－18）
17位 松本（勝点24／得失点差－14）
18位 磐田（勝点18／得失点差－18）
■J1第26節対戦カード（9月13日、14日）
▼13日
19：30 浦和 vs C大阪
19：30 清水 vs 名古屋
▼14日
14：00 札幌 vs 仙台
18：00 大分 vs 湘南
19：00 川崎 vs 磐田
19：00 横浜FM vs 広島
19：00 神戸 vs 松本
19：00 G大阪 vs 鳥栖
19：00 鹿島 vs FC東京