気合を入れろ！　『ヴィンランド・サガ』2クール目の主題歌を解禁！

NHK総合テレビで放送中のアニメ『ヴィンランド・サガ』の2クール目の主題歌アーティスト・楽曲が解禁された。



オープニング・テーマは、MAN WITH A MISSION『Dark Crow』、エンディング・テーマはmilet『Drown』に決定し、オープニング・テーマを使用したアニメPVが早くも公開され、アーティストからのコメントも到着した。また、エンディング・テーマを使用したPVは9月8日(日)の公開を予定している。



本作は、千年期の終わり頃を舞台に、最強と謳われた戦士の息子であるトルフィンが、幼くして戦場を生き場所とし、幻の大陸”ヴィンランド”を目指す物語。当時、世界を席巻していたヴァイキング達の生き様を、重厚感ある映像で紡ぎ、人気を博している。



【MAN WITH A MISSION ”Jean-Ken Johnny” コメント】

アニメ『ヴィンランド・サガ』ノオープニングテーマヲ担当サセテ頂ク事ニナリマシタ。

中世ヴァイキングノ時代ノ非常ニ壮大ナ復讐譚、ソシテソレニトドマラナイ英雄譚デス。

男ノ子トシテコノカッコイイ作品ノ世界ノ一部ニ関ワレタ事ヲ光栄ニ思ッテオリマス。

アニメト合ワセテ『Dark Crow』ヲ楽シンデ頂ケルト幸イデス。

Jean-Ken Johnny



【milet コメント】

原作の世界に潜ると、今までにない初めての感覚に陥りました。生と死の狭間で見えない感情の波に溺れ、自分の知らない自分に出会いながら生きていくトルフィン。

私自身の中で渦を巻く痛みや希望や強さ、そして愛を重ねて曲を書かせていただきました。一歩一歩、大地を強く踏みしめるようなビートに感情をぶつけて歌いました。

こんなに素晴らしい作品の一部になれることがとても嬉しいです。作品とともに楽しんでいただけたら幸いです。





▲オープニング・テーマ MAN WITH A MISSION『Dark Crow』を使用したアニメPV



(C)幸村誠・講談社/ヴィンランド・サガ製作委員会