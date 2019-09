AKB48全国ツアー福岡公演詳報、アンコールの音頭はまさかの客席で観ていた大家志津香【写真10点】

8月31日(土)AKB48単独の全国ツアー「AKB48全国ツアー2019〜楽しいばかりがAKB!〜」の福岡公演が福岡サンパレス ホテル&ホールにて開催された。



7月7日(日)NHK大阪ホールを皮切りに開始した約4年ぶりのAKB48全国ツアー。大阪・宮城・広島・埼玉・神奈川の公演を終え、舞台を九州に移して行われた福岡公演は、ツアー選抜メンバーによる昼と夜の2回公演で行われた。



福岡公演のツアー選抜メンバーには、今年3月までAKB48グループ総監督を務めていた横山由依を始め、鈴木くるみ・大盛真歩・谷口めぐ・浅井七海の5名が新たに加わり、ユニット曲も一新。全メンバーに注目が集まるような見所満載のセットリストとなった。



overtureと共に会場に響き渡ったファンからの熱いコールを受け、AKB48グループ総監督・向井地美音の「福岡公演、盛り上がっていくっちゃーん!」と博多弁の掛け声でステージと客席に次々とメンバーが登場。「真夏の Sounds good!」で幕が開き、「Everyday、カチューシャ」「君だけに Chu!Chu!Chu!」など8曲連続の全力パフォーマンスで、序盤から会場を盛り上げた。



向井地が「7月から始まったこの全国ツアーも今日から後半戦に入りましたけれども、横山さんどうですか?」と問いかけると、横山は「熱いですね! 今日はなんと大家しーちゃん(志津香:福岡県出身)も観に来てくれています」と明かし会場を沸かせた。



柏木由紀は「私はここ(福岡サンパレスホテル&ホール)にめちゃめちゃ来てたんです。モーニング娘。さんや、あやや(松浦亜弥)さんのコンサートを昼・夜観て、各地のツアーを回ってたんです。この会場で座席が18列目くらいのときがあって、『絶対推しと目が会った!』って思ったんです。今、このステージに立ったら、18列目どころか2階席まで見えるから、みんな推しメンと目が合ったと思ったら、思い込みじゃないよ!」とコメント。横山は「今日が(私の)初日だったんですけど、みんなの団結力に入っていけるように。そしてみなさんの明日からの活力になれるように頑張ります」と意気込みを語った。



ユニットコーナーでは、向井地・込山榛香・鈴木くるみの3人でノースリーブスの楽曲「ペディキュアday」をキュートに披露。横山・久保怜音・福岡聖菜・浅井七海は「この世界が雪に埋もれる前に」を爽やかに歌い上げ、柏木は西川怜・大盛真歩と共に、自身が参加していたフレンチ・キスの楽曲「カッコ悪い I love you!」をパフォーマンス。2015年のフレンチ・キスの解散ライブ以来となる柏木の楽曲披露に会場の熱気も更にヒートアップした。



さらに、開催地の福岡にちなんだ、姉妹グループHKT48の人気曲「12秒」「大人列車」の2曲は、客席からの撮影OKタイムが設けられ、メンバーが再び客席に降りて、向けられたカメラに満面の笑顔で応え、撮影タイムを楽しんだ。



その後もメンバー16人全員で「Teacher Teacher」「NO WAY MAN」「僕たちは戦わない」と息の合ったダンスパフォーマンスで魅せ、「言い訳 Maybe」「大声ダイヤモンド」、そしてこのツアーでは初となる最新曲「サステナブル」を披露。ほとばしる汗を輝かせた迫力のパフォーマンスで、会場は熱狂の渦に包まれた。



アンコールは、客席で観ていた大家志津香がまさかのアンコール音頭をとる一幕も。アンコール開けは「AKB参上!」など3曲を披露し、向井地が「この全国ツアーができているのも横山さんが総監督の時代、4年前からずっと言い続けてくださった先輩方のおかげでもありますし、それを引き継いで、今のこの世代のメンバーでAKB48をもっともっと盛り上げていきたいと思います。そして今日、8月31日、夏の最後の日は日本各地で48グループや、いろんなアイドルのイベントがあるなかで、ここ福岡を選んで、AKB48に会いに来てくださった皆さんに感謝でいっぱいです。本当に私たちは幸せ者です。これからもAKB48の応援よろしくお願いします」と挨拶。最後は全国ツアー共通のラストソング「君と虹と太陽と」で幕を閉じた。



来週9月4日(水)には、愛知・名古屋国際会議場センチュリーホールにて、ツアー選抜のコンサートが開催される。



▽公演概要

公演名:「AKB48全国ツアー2019〜楽しいばかりがAKB!〜」福岡公演

時間:年8月 31 日(土)

会場:福岡サンパレス ホテル&ホール

出演:鈴木くるみ・西川怜・向井地美音・横山由依・込山榛香・武藤十夢・岩立沙穂・大盛真歩・柏木由紀・久保怜音・谷口めぐ・福岡聖菜・浅井七海・岡田奈々・村山彩希・山内瑞葵

※昼公演・夜公演共に上記メンバーが出演。

来場者数:昼・夜公演合計 2,600人(各公演 1,300人)



▽「AKB48全国ツアー2019~楽しいばかりがAKB!~」福岡公演 セットリスト

0 overture -

1 真夏の Sounds good ! ALL

2 Everyday、カチューシャ ALL

3 君だけに Chu ! Chu ! Chu ! ALL

4 そばかすのキス ALL

5 ただいま 恋愛中 ALL

6 彼女になれますか? ALL

7 2人乗りの自転車 ALL

8 RUN RUN RUN ALL

9 ペディキュア day 向井地、込山、鈴木く

10 Stargazer -2012 Here I am cuz of U- Yuka Masuda from DiVA 村山

11 この世界が雪の中に埋もれる前に 横山、浅井、福岡、久保

12 カッコ悪い I love you! 柏木、西川、大盛

13 TWO ROSES 武藤十、岩立

14 クサイモノだらけ 岡田、谷口、山内

15 12秒 ALL

16 大人列車 ALL

17 Teacher Teacher ALL

18 NO WAY MAN ALL

19 僕たちは戦わない ALL

20 言い訳 Maybe ALL

21 希望的リフレイン ALL

22 大声ダイヤモンド ALL

23 サステナブル ALL

~アンコール~

EN1 AKB 参上! ALL

EN2 恋人いない選手権 ALL

EN3 法定速度と優越感 ALL

EN4 君と虹と太陽と ALL