結成45周年を迎えたロックバンド「甲斐バンド」のスペシャルプログラムが、WOWOWで数カ月にわたって放送されることが9月1日、分かった。7月にスタートした初のライブハウスツアーに密着したドキュメンタリーや、楽曲をモチーフにして制作された映画、伝説のライブの模様、45周年の全国ホールツアーの最終公演の模様の生中継などを展開する。

1983年夏に新宿で開催された野外ライブの模様を、「甲斐バンド『THE BIG GIG』」と題して、WOWOWライブで10月13日午後10時、1986年のファイナルツアーなどを追った音楽ドキュメンタリー「甲斐バンド『HERE WE COME THE 4 SOUNDS』」をWOWOWライブで同日午後11時35分にそれぞれ放送する。

また、映画「照和 My Little Town KAI BAND」「破れたハートを売り物に」が11月、2013年のライブ「甲斐バンド スペシャルライブ “Rolling Birthday 60”」、2014年のライブ「甲斐バンド シンフォニー」が12月にそれぞれ放送される。

45周年の全国ホールツアー最終公演「生中継! 甲斐バンド 45th Anniversary Tour HEROES 2019」は2020年1月16日午後6時半に生中継。さらに「甲斐バンド THE BIG GIG AGAIN 2016」「徹底解剖! 甲斐バンド THE BIG GIG AGAIN 2016」を2020年2月に放送予定。