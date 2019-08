Perfume、全国4大ドームツアーのタイトルを発表

9月18日に全52曲を収録した初のベストアルバム『Perfume The Best ”P Cubed”』をリリースするPerfumeが、来年2月に東京・名古屋・大阪・福岡を巡る初の全国4大ドームツアーを開催。そのツアータイトルが明らかになった。



ドームツアーのタイトルは、「Perfume 8th Tour 2020 ”P Cubed” in Dome」。本日8月31日23:59までにファンクラブ「P.T.A.」に入会すると、チケットの最速先行抽選予約に申し込むこと可能だ。さらに、『Perfume The Best ”P Cubed”』にはこのドームツアーチケットのCD封入特別チケット先行受付(抽選)のチラシが付属するという。



結成20年、メジャーデビュー15周年イヤーに突入するPerfume。ベストアルバムを引っさげたセットリスト/演出は往年のファンならずとも必見だろう。





<ツアー情報>



『Perfume 8th Tour 2020 ”P Cubed” in Dome』



[日程] 2020/02/01 (土)

[開場/開演] 15:00 / 17:00

[会場] 京セラドーム大阪 ・ 大阪

[問い合わせ先] キョードーインフォメーション 0570-200-888



[日程] 2020/02/02 (日)

[開場/開演] 14:00 / 16:00

[会場] 京セラドーム大阪 ・ 大阪

[問い合わせ先] キョードーインフォメーション 0570-200-888



[日程] 2020/02/08 (土)

[開場/開演] 15:00 / 17:00

[会場] 福岡 ヤフオク!ドーム ・ 福岡

[問い合わせ先] BEA 092-712-4221



[日程] 2020/02/15 (土)

[開場/開演] 15:00 / 17:00

[会場] ナゴヤドーム ・ 愛知

[問い合わせ先] サンデーフォークプロモーション 052-320-9100



[日程] 2020/02/16 (日)

[開場/開演] 13:00 / 15:00

[会場] ナゴヤドーム ・ 愛知

[問い合わせ先] サンデーフォークプロモーション 052-320-9100



[日程] 2020/02/25 (火)

[開場/開演] 16:30 / 18:30

[会場] 東京ドーム ・ 東京

[問い合わせ先] ホットスタッフ・プロモーション 03-5720-9999



[日程] 2020/02/26 (水)

[開場/開演] 16:30 / 18:30

[会場] 東京ドーム ・ 東京

[問い合わせ先] ホットスタッフ・プロモーション 03-5720-9999



[チケット一般発売日]

2019/12/21(土) 10:00〜



[チケット]

前売り価格:座席指定券引換券 ¥8,800(税込)