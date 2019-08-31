Perfume、全国4大ドームツアーのタイトルを発表

9月18日に全52曲を収録した初のベストアルバム『Perfume The Best ”P Cubed”』をリリースするPerfumeが、来年2月に東京・名古屋・大阪・福岡を巡る初の全国4大ドームツアーを開催。そのツアータイトルが明らかになった。

ドームツアーのタイトルは、「Perfume 8th Tour 2020 ”P Cubed” in Dome」。本日8月31日23:59までにファンクラブ「P.T.A.」に入会すると、チケットの最速先行抽選予約に申し込むこと可能だ。さらに、『Perfume The Best ”P Cubed”』にはこのドームツアーチケットのCD封入特別チケット先行受付（抽選）のチラシが付属するという。

結成20年、メジャーデビュー15周年イヤーに突入するPerfume。ベストアルバムを引っさげたセットリスト／演出は往年のファンならずとも必見だろう。


＜ツアー情報＞

『Perfume 8th Tour 2020 ”P Cubed” in Dome』

[日程] 2020/02/01 (土)
[開場/開演] 15:00 / 17:00  
[会場] 京セラドーム大阪 ・ 大阪
[問い合わせ先] キョードーインフォメーション　0570-200-888

[日程] 2020/02/02 (日)   
[開場/開演] 14:00 / 16:00
[会場] 京セラドーム大阪 ・ 大阪
[問い合わせ先] キョードーインフォメーション　0570-200-888

[日程] 2020/02/08 (土)  
[開場/開演] 15:00 / 17:00
 [会場] 福岡 ヤフオク!ドーム ・ 福岡
[問い合わせ先] BEA　092-712-4221

[日程] 2020/02/15 (土)  
[開場/開演] 15:00 / 17:00
[会場] ナゴヤドーム ・ 愛知
[問い合わせ先] サンデーフォークプロモーション　052-320-9100

[日程] 2020/02/16 (日)  
[開場/開演] 13:00 / 15:00
[会場] ナゴヤドーム ・ 愛知
[問い合わせ先] サンデーフォークプロモーション　052-320-9100

[日程] 2020/02/25 (火)   
[開場/開演] 16:30 / 18:30
[会場] 東京ドーム ・ 東京
[問い合わせ先] ホットスタッフ・プロモーション　03-5720-9999

[日程] 2020/02/26 (水)  
[開場/開演] 16:30 / 18:30  
[会場] 東京ドーム ・ 東京
[問い合わせ先] ホットスタッフ・プロモーション　03-5720-9999

[チケット一般発売日]
2019/12/21(土) 10:00〜

[チケット]
前売り価格：座席指定券引換券　￥8,800(税込)