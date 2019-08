チャーリーXCX、ハイムとのコラボ楽曲「Warm」を公開

チャーリーXCXが、9月13日にリリースする5年ぶりのニューアルバム『チャーリー』より新たに「Warm」を公開している。



カリフォルニアの三姉妹バンド=ハイムをフィーチャリングした同楽曲は、チャーリーとプロデューサーのA.G.クックがLA滞在中に制作。エレクトロニック・ビートに乗せて恋愛のリスクについて歌われており、ハイムが歌うパートはダニエル、エスティ、アラナの3人が自らリリックを書き下ろしたという。







「Warm」は『チャーリー』からの5曲目のシングルとなり、8月17日にはスカイ・フェレイラとのコラボ曲「Cross You Out」も公開されている。









<リリース情報>







チャーリーXCX

『チャーリー』

発売日:2019年9月13日(金)



収録曲:

1. Next Level Charli / ネクスト・レベル・チャーリー

2. Gone (with Christine and the Queens) / ゴーン(with クリスティーヌ・アンド・ザ・クイーンズ)

3. Cross You Out (feat. Sky Ferreira) / クロス・ユー・アウト(feat. スカイ・フェレイラ)

4. 1999 (feat. Troye Sivan) / 1999(feat. トロイ・シヴァン)

5. Click (feat. Kim Petras and Tommy Cash) / クリック(feat. キム・ぺトラス & トミー・キャッシュ)

6. Warm (feat. HAIM) / ウォーム(feat. ハイム)

7. Thoughts / ソウツ

8. Blame It On Your Love (feat. Lizzo) / ブレイム・イット・オン・ユア・ラヴ(feat. リゾ)

9. White Mercedes / ホワイト・メルセデス

10. Silver Cross / シルヴァー・クロス

11. I Dont Wanna Know / アイ・ドント・ワナ・ノウ

12. Official / オフィシャル

13. Shake It (feat. Big Freedia, CupcakKe, Brooke Candy and Pabllo Vittar) / シェイク・イット(feat. ビッグ・フリーディア、カップケーキ、ブルック・キャンディ&パブロ・ヴィタール)

14. February 2017 (feat. Clairo and Yaeji) / フェブラリー 2017 (feat. クライロ & ヤエジ)

15. 2099 (feat. Troye Sivan) / 2099(feat. トロイ・シヴァン)

*16. Charli XCX & Christine and the Queens - Gone (Clarence Clarity Remix) / ゴーン(with クリスティーヌ・アンド・ザ・クイーンズ)[Clarence Clarityリミックス]

*17. Blame It On Your Love (feat. Lizzo) (Kat Krazy remix) / ブレイム・イット・オン・ユア・ラヴ(feat. リゾ)[Kat Krazy リミックス]

*18. 1999 (feat. Troye Sivan) (Alphalove Remix) / 1999(feat. トロイ・シヴァン)[Alphalove リミックス]

* 国内盤ボーナストラック