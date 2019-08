2019明治安田生命J1リーグ第25節の5試合が31日に各地で行われた。

首位のFC東京を追う横浜F・マリノスは、ガンバ大阪をホームに迎えた。立ち上がりから流れをつかんだ横浜FMは39分にティーラトンが強烈な左足で先制点を奪うと、53分には中川が粘って折り返したボールをマルコス ジュニオールがゴールネットを揺らす。67分に小野瀬の意地の一発でG大阪が1点を返すも、78分には途中出場の遠藤が2試合連続ゴールを決めて、3-1で横浜FMが勝利した。

神戸に乗り込んだ6位の北海道コンサドーレ札幌は、43分にCKから田中の豪快な左足シュートでヴィッセル神戸に先制点を奪われるも、その2分後、GKが弾いたボールを日本代表の鈴木が頭で押し込み、すぐさま同点に追い付く。後半に入ると、ジェイのゴールで52分に札幌が逆転に成功すると、64分には再び田中にゴールを割られ、同点に追い付かれる。一進一退の攻防が続いたが、最後は67分にCKから最後はニアで宮澤が頭で合わせて、札幌が連勝を飾った。

サンフレッチェ広島はアウェイでジュビロ磐田と対戦。スコアレスで迎えた後半、レアンドロ ペレイラからスタートした攻撃の最後を自ら決めて広島が先制すると、69分には磐田のボールコントロールミスを突いた柏がそのままゴール左隅に決めた。2-0で勝利した広島が4位に順位を上げた。

その他、ベガルタ仙台をホームに迎えたサガン鳥栖は、先制されながらも金崎の2得点で逆転勝利。松本山雅FCと大分トリニータの一戦はスコアレスドローに終わっている。

■J1第25節

横浜F・マリノス 3-1 ガンバ大阪

松本山雅FC 0-0 大分トリニータ

ジュビロ磐田 0-2 サンフレッチェ広島

ヴィッセル神戸 2-3 北海道コンサドーレ札幌

サガン鳥栖 2-1 ベガルタ仙台

■J1順位表

1位 FC東京(勝点52/得失点差+18)

2位 鹿島(勝点45/得失点差+19)

3位 横浜FM(勝点45/得失点差+13)

4位 広島(勝点43/得失点差+15)

5位 川崎F(勝点41/得失点差+15)

6位 札幌(勝点39/得失点差+12)

7位 C大阪(勝点37/得失点差+7)

8位 大分(勝点36/得失点差+4)

9位 名古屋(勝点31/得失点差0)

10位 湘南(勝点30/得失点差-6)

11位 浦和(勝点30/得失点差-11)

12位 神戸(勝点29/得失点差+1)

13位 清水(勝点29/得失点差-22)

14位 G大阪(勝点28/得失点差-6

15位 仙台(勝点28/得失点差-8)

16位 松本(勝点24/得失点差-14)

17位 鳥栖(勝点24/得失点差-19)

18位 磐田(勝点18/得失点差-18)

■J1第25節対戦カード(9月1日)

18:00 セレッソ大阪 vs 川崎フロンターレ

18:00 清水エスパルス vs 鹿島アントラーズ

19:00 湘南ベルマーレ vs 浦和レッズ