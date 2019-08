サカナクション山口一郎「じっくり読むと怖い歌詞」を考察

サカナクションの山口一郎がTOKYO FMのレギュラー番組に出演。以前からリスナーに募集していた「普段は聞き流していたけど、じっくり読むと怖い歌詞」を特集。怖く感じるポイントを紹介しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! UNIVERSITY サカナLOCKS!」8月30日(金)放送分)◆ユニコーン「幸福」山口:“果物が腐っても誰も捨てない”……もう家庭環境が崩壊してる。まだ歩けない僕は、赤ちゃん。でも、赤ちゃんはちゃんと見ていた……これDVの歌詞ですよね、多分。DVをする人が殴った後に「ごめんな……愛してるから殴っちゃったんだよ……」って言って優しくしているのを、赤ちゃんが見ているところを描写しているわけ。でもまだ歩けないから見ているだけ。その愛に縛られずに僕を置いて逃げるんじゃないかって。僕は気づいているっていうことをいつになったら分かってくれるんだろう……『いつになれば夏は僕を忘れるの』ってもう怖い。これはユニコーンの手島いさむさんが作った曲ですね。いい歌、書きますねぇ。◆Dreams Come True「忘れないで」山口:“季節が変わる度に新しい服を着て”、オシャレをして、あなたの行く先々に……あいつは現れる! どんどん痩せていくあいつが、自分をじーっと見ている! だんだん痩せていくのに、服だけ新しい! 季節が変わっていく度に新しい服を着て、遠くからこっちを見ている……怖い!これね、ストーカー的な考え方で読むと非常に怖い歌詞ですからね。毎年毎年、季節ごとに年4回。服だけ着替えて痩せてゆく……、怖いね。◆スピッツ「青い車」山口:いったい海からどこに行ってしまったのか……。『輪廻の果て』とはこの世なのかあの世なのか……。“終わらない夢の中”とは、魂に昇華してしまったのか……。これ、曲調は明るいけどストレートだよね。『冷えた僕の手』が首筋にいっているのよ……。これは朝といっても夜から始まっている朝だから。起きたわけじゃない、ぐるりんちょした朝。君の首に咬みついたその手で、気を失った君を青い車の荷台に乗せて海に行くのよ……。『輪廻の果てへ飛び降りよう/終わりなき夢に落ちて行こう』って。これは、殺して一緒に死のう、僕も一緒に死ぬよ、って……そういう怖い解釈もできるわけ。しかもこの青い車が、薄青い軽トラックだと思うとね……。でもひょっとしたら、青い車っていうのは車全体じゃなくて、荷台にかけたブルーシートかもしれない。それを見て青い車って草野(マサムネ)さんは言っているのかもしれない……! は~……! そう考えると怖いよね。作り手は時に、想像を絶する世界を知らぬ間に書き取ってしまうことがある……。ミュージシャンというのは、「あれ? こんな歌詞書いたっけ?」って思うときもあるんですよ。それくらい入り込んでいるから。だから、狙った通りじゃない解釈ができるところくらいまで入り込んじゃっている場合もある。このスピッツの「青い車」とかは、幸せな人が聞いたら幸せにしか捉えなかったりするわけですから。そういったところもあるということも勉強になったかと思います。サカナクションにも、じっくり読んだら怖い歌詞があるかもしれない。あったら、ぜひ教えてください。ニューアルバム『834.194』を引っ提げた全国ホールツアーが発表されました。詳細はサカナクション全国ツアー特設ページ「SAKANAQUARIUM 2020」をご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK! UNIVERSITYパーソナリティ:マンボウやしろ教授放送日時:金曜 23:00~23:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/