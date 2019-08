2020年5月発売予定「figma The Lone Survivor」(6,80円/税抜)

バトルロイヤルゲーム『PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS(PUBG)』よりキービジュアルでおなじみの「The Lone Survivor」がマックスファクトリーのアクションフィギュアシリーズ「figma」で立体化され、2020年5月に発売される。価格は6,80円(税抜)。

「figma The Lone Survivor」は、スムーズ且つキチッと決まるfigmaオリジナル関節パーツで、手に汗握るバトルシーンを再現している。また、白シャツにネクタイとGパン、頭部にはスペツナズヘルメットを装着したキービジュアルをそのまま立体化。

さらに、「ハンドガンP92」「アサルトライフルAKM」「フライパン」といった、ゲームを代表する武器類が付属し、さまざまなシーンを可能にする可動支柱付きのfigma専用台座が同梱している。

(C) 2019 PUBG CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED. PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS and PUBG are registered trademarks, trademarks or service marks of PUBG CORPORATION.