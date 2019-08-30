ヨーロッパリーグ（EL）・グループステージの組み合わせ抽選会が30日に行われた。

昨シーズン4強のMF長谷部誠とMF鎌田大地が所属するフランクフルトは、スタンダール・リエージュ、ヴィトーリア、そして昨シーズン準優勝のアーセナルと同じグループFに入った。FW中島翔哉が所属するポルトは、ヤングボーイズ、フェイエノールト、レンジャーズと同じグループG。FW堂安律が加入したPSVは、グループDでスポルティング、ローゼンボリ、LASKリンツと対戦する。

グループLではマンチェスター・Uとアスタナに加え、FW浅野拓磨が所属するパルチザンとDF菅原由勢が所属するAZの日本人対決が実現。FW久保裕也が所属するヘントは、グループIでヴォルフスブルク、サンテティエンヌ、オレクサンドリアと同組となった。FW西村拓真が所属するCSKAモスクワは、ルドゴレツ、エスパニョール、フェレンツヴァローシュと同じグループHとなった。

グループステージは第1節が9月19日に行われる。

▼グループA

セビージャ（スペイン）

APOEL（キプロス）

カラバフ（アゼルバイジャン）

デュドランジュ（ルクセンブルク）

▼グループB

ディナモ・キエフ（ウクライナ）

コペンハーゲン（デンマーク）

マルメ（スウェーデン）

ルガーノ（スイス）

▼グループC

バーゼル（スイス）

クラスノダール（ロシア）

ヘタフェ（スペイン）

トラブゾンスポル（トルコ）

▼グループD

スポルティング（ポルトガル）

PSV（オランダ）

ローゼンボリ（ノルウェー）

LASKリンツ（オーストリア）

▼グループE

ラツィオ（イタリア）

セルティック（スコットランド）

レンヌ（フランス）

クルージュ（ルーマニア）

▼グループF

アーセナル（イングランド）

フランクフルト（ドイツ）

スタンダール・リエージュ（ベルギー）

ヴィトーリア（ポルトガル）

▼グループG

ポルト（ポルトガル）

ヤングボーイズ（スイス）

フェイエノールト（オランダ）

レンジャーズ（スコットランド）

▼グループH

CSKAモスクワ（ロシア）

ルドゴレツ（ブルガリア）

エスパニョール（スペイン）

フェレンツヴァローシュ（ハンガリー）

▼グループI

ヴォルフスブルク（ドイツ）

ヘント（ベルギー）

サンテティエンヌ（フランス）

オレクサンドリア（ウクライナ）

▼グループJ

ローマ（イタリア）

ボルシアMG（ドイツ）

イスタンブール・バシャクシェヒル（トルコ）

ヴォルフスベルガー（オーストリア）

▼グループK

ベシクタシュ（トルコ）

ブラガ（ポルトガル）

ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ（イングランド）

スロヴァン・ブラチスラヴァ（スロバキア）

▼グループ

マンチェスター・U（イングランド）

アスタナ（カザフスタン）

パルチザン（セルビア）

AZ（ポルトガル）

■グループステージ日程

第1節 9月19日

第2節 10月3日

第3節 10月24日

第4節 11月7日

第5節 11月28日

第6節 12月12日