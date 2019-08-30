ヨーロッパリーグ（EL）・グループステージの組み合わせ抽選会が30日に行われた。
昨シーズン4強のMF長谷部誠とMF鎌田大地が所属するフランクフルトは、スタンダール・リエージュ、ヴィトーリア、そして昨シーズン準優勝のアーセナルと同じグループFに入った。FW中島翔哉が所属するポルトは、ヤングボーイズ、フェイエノールト、レンジャーズと同じグループG。FW堂安律が加入したPSVは、グループDでスポルティング、ローゼンボリ、LASKリンツと対戦する。
グループLではマンチェスター・Uとアスタナに加え、FW浅野拓磨が所属するパルチザンとDF菅原由勢が所属するAZの日本人対決が実現。FW久保裕也が所属するヘントは、グループIでヴォルフスブルク、サンテティエンヌ、オレクサンドリアと同組となった。FW西村拓真が所属するCSKAモスクワは、ルドゴレツ、エスパニョール、フェレンツヴァローシュと同じグループHとなった。
グループステージは第1節が9月19日に行われる。
▼グループA
セビージャ（スペイン）
APOEL（キプロス）
カラバフ（アゼルバイジャン）
デュドランジュ（ルクセンブルク）
▼グループB
ディナモ・キエフ（ウクライナ）
コペンハーゲン（デンマーク）
マルメ（スウェーデン）
ルガーノ（スイス）
▼グループC
バーゼル（スイス）
クラスノダール（ロシア）
ヘタフェ（スペイン）
トラブゾンスポル（トルコ）
▼グループD
スポルティング（ポルトガル）
PSV（オランダ）
ローゼンボリ（ノルウェー）
LASKリンツ（オーストリア）
▼グループE
ラツィオ（イタリア）
セルティック（スコットランド）
レンヌ（フランス）
クルージュ（ルーマニア）
▼グループF
アーセナル（イングランド）
フランクフルト（ドイツ）
スタンダール・リエージュ（ベルギー）
ヴィトーリア（ポルトガル）
▼グループG
ポルト（ポルトガル）
ヤングボーイズ（スイス）
フェイエノールト（オランダ）
レンジャーズ（スコットランド）
▼グループH
CSKAモスクワ（ロシア）
ルドゴレツ（ブルガリア）
エスパニョール（スペイン）
フェレンツヴァローシュ（ハンガリー）
▼グループI
ヴォルフスブルク（ドイツ）
ヘント（ベルギー）
サンテティエンヌ（フランス）
オレクサンドリア（ウクライナ）
▼グループJ
ローマ（イタリア）
ボルシアMG（ドイツ）
イスタンブール・バシャクシェヒル（トルコ）
ヴォルフスベルガー（オーストリア）
▼グループK
ベシクタシュ（トルコ）
ブラガ（ポルトガル）
ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ（イングランド）
スロヴァン・ブラチスラヴァ（スロバキア）
▼グループ
マンチェスター・U（イングランド）
アスタナ（カザフスタン）
パルチザン（セルビア）
AZ（ポルトガル）
■グループステージ日程
第1節 9月19日
第2節 10月3日
第3節 10月24日
第4節 11月7日
第5節 11月28日
第6節 12月12日