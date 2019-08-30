人気ボカロ曲と男性声優がコラボした企画「ACTORS」のテレビアニメ「ACTORS -Songs Connection-」が、10月6日からTOKYO MXほかで放送されることが8月30日、明らかになった。

音之宮朔役の梶原岳人さん、神樂蒼介役の浦田わたるさん、往田詩役の保住有哉さんによるユニット「サクタスケ」がオープニングテーマ「ティターニア」を歌うことも分かった。

アニメは、巨大都市学園群スライヴセントラルを舞台に、自主性を重んじる校風で知られる私立天翔学園の生徒たちの日常と青春を描く。

◇スタッフ（敬称略）

原作：EXIT TUNES▽キャラクター原案：めか▽監督：ヤマサキオサム▽キャラクターデザイン：西田亜沙子▽シリーズ構成：ヤマサキオサム▽美術：羽根広舟▽色彩設計：庄司詩織▽3D：栗林裕紀▽撮影：EXPLOSION▽音響監督：長崎行男▽音楽：木村秀彬、大隈知宇、堤博明▽音楽制作：EXIT TUNES▽アニメーション制作：Drive▽製作：スライヴセントラル運営局

◇キャスト（敬称略）

音之宮朔：梶原岳人▽神樂蒼介：浦田わたる▽往田詩：保住有哉▽光司陽太：保志総一朗▽鑑香水月：野島健児▽葛野大路颯馬：置鮎龍太郎▽五月女燎：坪井智浩▽東本桂士：杉山紀彰▽丸目千熊：木村昴▽円城寺三毛：小野友樹▽秋月甲斐：江口拓也▽臼杵鷲帆：竹内良太▽小田原牧：速水奨▽長野影虎：堀川りょう