豪華グッズ付き書籍にチアキぬいぐるみも! 『囚われのパルマ』新作グッズの予約開始

『囚われのパルマ』シリーズが3周年を迎えた8月30日(金)、イーカプコンでは豪華グッズ付き書籍や『チアキ』のぬいぐるみなど、限定商品を多数予約開始した。予約開始となった商品には、グッズ付き書籍『囚われのパルマ 3rd ANNIVERSARY BOOK』や、チアキのかわいいぬいぐるみ、トレーディングアクリルキーホルダー第2弾が登場した。



『囚われのパルマ』シリーズは、2016年8月30日に『囚われのパルマ』が、2018年12月に『囚われのパルマ Refrain』が、それぞれiOS・Android向けに配信された体感恋愛アドベンチャーゲーム。記憶をなくした青年の相談員となり、ガラス越しのコミュニケーションを通し”彼”と心を通わせていく。



今回販売される『囚われのパルマ 3rd ANNIVERSARY BOOK』の全32ページのフルカラー書籍には、3周年記念イラストや本商品のための描き下ろしイラストをはじめ、『囚われのパルマ』『囚われのパルマ Refrain』より厳選されたイラストをキャラクターデザイナー『実田 千聖』のコメント付きで掲載。2017年に発売した『囚われのパルマ 1st ANNIVERSARY BOOK』で好評だった、表紙をドレスアップするクリアカバーも付属しており、透明感のある美しいカバーを楽しむことができる。



書籍巻末には『実田 千聖』描き下ろしイラストを使用した『アクリルアート』も同梱。卓上に置ける脚が付属しているため、好きな場所に飾ることが出来る。そして、セットで付いてくる『卓上カレンダー(2020年1月始まり)』は、12カ月左右別々にめくれるセパレートタイプになっているため、お好みのシーン(スチル)とカレンダー部分を組み合わせて楽しむことが可能。3周年にふさわしい豪華なセットとなっている。



また、『囚われのパルマ Refrain』の『チアキ』のぬいぐるみは約23cmの可愛いサイズ。触り心地にもこだわっている。さらに、『囚われのパルマ Refrain トレーディングアクリルキーホルダー Vol.2』は第一弾に続き『チアキ』『須田看守』『門司』のちびキャラ10種類をランダムで封入。全10種が揃うコンプリートBOXと単品販売(ランダム)が選べる。



いずれもイーカプコン限定、受注受付締め切りは2019年9月30日となっている。



◼️商品概要

〇【イーカプコン限定】囚われのパルマ 3rd ANNIVERSARY BOOK



受注期間:2019年8月30日(金)15:00~2019年9月30日(月)15:00

発売日:2019年11月中旬予定

価格:4800円+税

セット内容:B5書籍(高透明ブックカバー付き32ページ)/アクリルアート/卓上カレンダー(本文12ページセパレート)



〇【イーカプコン限定】囚われのパルマ Refrain ぬいぐるみ チアキ



受注期間:2019年8月30日(金)15:00~2019年9月30日(月)15:00

発売日:2019年12月下旬予定

価格:4300円+税

サイズ:約高さ23cm



〇【イーカプコン限定】囚われのパルマ Refrain トレーディングアクリルキーホルダー Vol.2



受注期間:2019年8月30日(金)15:00~2019年9月30日(月)15:00

発売日:2019年11月末予定

価格:単品 700円+税、コンプリートBOX(10個入り/全10種) 7000円+税

※絵柄は選べない。ランダムでのお届け。

※製品の特性上、単品での複数購入の場合、同じ絵柄が届く可能性あり。また、全絵柄揃うとは限らない。

※絵柄が重複しても返品・交換は不可。



取扱先:カプコンオフィシャル通販サイト『イーカプコン』